Yurt dışına en çok domates sattık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYurt dışına en çok domates sattık
GeriEkonomi Yurt dışına en çok domates sattık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.10.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Yurt dışına en çok domates sattık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışına en çok domates sattık

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, toplam ihracatın yüzde 14'ünü domates ihracatı oluşturdu.

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, ürün bazında yurt dışına en çok domates gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 yılı ocak-eylül döneminde yaklaşık 646 milyon doları taze meyve, 465 milyon doları narenciye ve 423 doları da taze sebze olmak üzere toplam 1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve sebze ihracatı yaptı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. 2017 yılının 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.

Ürün bazında incelendiğinde değer olarak en fazla ihracat domateste yapıldı. Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber, şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek, hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve patates de ihracat değeri olan ürünler olarak sıralandı.

9 ayda 218 milyon 276 bin 416 dolarlık domates, 209 milyon 914 bin 126 dolarlık limon, 161 milyon 688 bin 125 dolarlık kiraz-vişne, 110 milyon 74 bin 303 dolarlık mandarin, 91 milyon 129 bin 980 dolarlık portakal, 90 milyon 586 bin 278 dolarlık biber, 87 milyon 430 bin 932 dolarlık şeftali ihracatı yapıldı.

Ayrıca, 87 milyon 263 bin 137 dolarlık üzüm, 74 milyon 983 bin 536 dolarlık elma, 54 milyon 293 bin 164 dolarlık greyfurt, 48 milyon 821 bin 355 dolarlık nar ve 41 milyon 117 bin 925 dolarlık kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

EN ÇOK RUSYA'YA İHRACAT YAPILDI

Yaş meyve sebze grubunda ihracatın yüzde 27'si Rusya Federasyonu'na yapıldı. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Irak, Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Polonya, Beyaz Rusya ve Hollanda takip etti. Gürcistan, Suriye, Sırbistan, Birleşik Krallık, İsrail, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Fransa ve Avusturya da yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Ocak-eylül döneminde Rusya'ya 416 milyon 894 bin 456 dolarlık, Almanya'ya 169 milyon 877 bin 272 dolarlık, Irak'a 160 milyon 573 bin 158 dolarlık, Romanya'ya 121 milyon 589 bin 82 dolarlık ve Ukrayna'ya da 71 milyon 825 bin 545 dolarlık ürün gönderildi.

1 KİLOGRAMLIK SEBZE MEYVE İHRACATININ DEĞERİ 0,55 DOLAR

Ocak-eylül döneminde miktar olarak 2 milyar 773 milyon 802 bin 969 kilogram yaş sebze ve meyve ürünü ihracatı gerçekleştirildi. 1 kilogramlık ihracatın değeri de yaklaşık 0,55 dolar olarak belirlendi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Toptancı Hali'nde normal domatesin kilogram fiyatının ortalama 4-5 liradan, kokteyl domatesin de 6-7 liradan çıktığını belirtti.

Çandır, "İhracattaki talep devam ettiği sürece iç piyasada domates fiyatlarında bir gerileme olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, Türkiye'de yıllık yaklaşık 12,6 milyon ton domates üretiliyor. Söz konusu üretimin 2,4 milyonu Antalya'dan karşılanıyor. Antalya Türkiye'nin toplam domates üretiminin yüzde 19'unu karşılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Havayolunda yolcu sayısı 9 ayda 164 milyona yaklaştı

Ticaret Bakanlığı'ndan "Yerli Üretim" açıklaması

Son durumu havadan görüntülendi! O mesafe 80 dakika kısalacak

Dolar fiyatları ne durumda? Son dakika dolar euro kuru