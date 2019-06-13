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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

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Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

Türkiye'nin "yumurta borsası" olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki üreticiler, Irak pazarının yeniden açılmasını bekliyor.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı ve yumurta üreticisi Nevzat Tezcan, AA muhabirine, mayıs ayının başından beri Irak'a yumurta ihracatının olmadığını söyledi. 

Bu nedenle yumurta üreticilerinin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Tezcan, ihracatın açılmasını beklediklerini dile getirdi. 

Irak'taki tüketime göre üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Tezcan, şöyle devam etti: 

"Avrupa Birliği standartlarına uyalım diye çalıştık ama tabii bunun yanı sıra borçlandık. Yumurta üreticileri olarak zor durumdayız. Yumurtalarımızı iç piyasaya gönderiyoruz. 9 gün bayram tatilinin devreye girmesiyle biraz sıkıntı oldu. Yumurtalar elimizde birikti. Şu anda maliyeti 35 kuruş olan yumurtayı 15 kuruşa veriyoruz. Irak pazarının açılmasını bekliyoruz. Devletimizden KDV'nin kalkmasını bekliyoruz. Girdiler sıfır, çıktı ise 8, şu anda dahi KDV ödüyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Kredilerin ertelenmesini istiyoruz. Gerçekten zor durumdayız." 

"EN BÜYÜK İHRACAT PAZARIMIZ IRAK'TI"

Yumurta üreticisi Yasin Toköz de sadece Başmakçı'da değil, Türkiye genelinde sektörün sıkıntıda olduğunu ifade etti. 

İhracatın bir anda durmasının sektördeki en büyük sıkıntıyı oluşturduğuna dikkati Toköz, şunları kaydetti: 

"Üreticiler şimdiye kadar hep ihracata yönelik büyümeye gitti. Aslında bu çok yanlıştı. Şu anda hep birlikte bunun sıkıntısını çekiyoruz. En büyük ihracat pazarımız Irak'tı. Irak kapıları kapanınca bir anda sektör ciddi sıkıntıya girdi. Yumurta sektöründe şimdiye kadar görülmemiş bir sıkıntı yaşanıyor. Fiyatlar maliyetin çok çok altında. Hükümetten isteğimiz, üretim planlaması yapılması. Üretim planlaması derken, sektörde rastgele bir büyüme var. İhracata dayalı bir büyüme oldu şimdiye kadar. Türkiye'de yıllardır tüketim belli. Bu konuda bakanlık, YUM-BİR, sivil toplum örgütleri, kooperatifler hepsi birleşip, üreticilerle birlikte acilen çözüm bulunması lazım." 

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