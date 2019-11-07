Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir
GeriEkonomi Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünün gastronomiyle birleştirildiğinde 25 milyar avroluk gelir elde edilebileceğini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, yöresel ürünlerin markalaşmasına, coğrafi işaret tescili almasına büyük önem verdiklerini söyledi. 

Bu konuda özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Asan, fuarlarda coğrafi işaretli ürünlerin sergilenmeye başlandığını bildirdi.
Coğrafi işaret tescilinin ülkelerin kalkınması açısından da son derece önemli olduğuna vurgu yapan Asan, Türkiye'de işlemleri tamamlanmış 461 coğrafi işaretli tescilli ürün olduğunu, işlemleri devam eden ise 426 ürün bulunduğunu ifade etti.

AB KOMİSYONUNDA 35 ÜRÜN

Yöresel ürünlerin sadece Türkiye'de tescillenmesinin yeterli olmadığına değinen Asan, markalaşmanın uluslararası alanda gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Bu doğrultuda ürünlerin Avrupa Birliği Komisyonunda da tescillenmesi için faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Asan, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı olmak üzere 3 ürünümüz Avrupa Komisyonunda tescil faaliyetleri tamamlandı. Afyonkarahisar mermeri, pastırması, sucuğu, Kayseri mantısı, pastırması, sucuğu, Aydın kestanesinin de aralarında bulunduğu 15 ürünün başvuruları yapıldı, işlemleri devam ediyor. Artı 20 ilave ürün daha hazırladık. 35 ürünün 2020 yılı içinde Avrupa Komisyonunda tescilinin tamamlanmasını planlıyoruz." diye konuştu.
Coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin markalaşmasını, ticarileşmesini ve daha fazla katma değer oluşturmasını sağladığını anlatan Asan, katma değerin de kırsal kalkınmayı sağlayarak şehirlere göçü önlediğine işaret etti.

AB Komisyonunda da ürünler tescillenince ihracat payları ve şanslarının arttığını vurgulayan Asan, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı gibi ürünlerin bu doğrultuda daha fazla katma değerli ihraç edildiğini dile getirdi.

"GELECEK AÇISINDAN SON DERECE UMUTLUYUM"

Asan, tüketicilerin pahalı olmasına rağmen coğrafi işaretli ürünleri tercih ettiğini, bu doğrultuda ürünlerinin katma değeri artırması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"İtalya sadece peynirden 10-12 milyar avro bir yıllık gelir elde ediyor. Fransa'nın yıllık 60 milyar avronun üzerinde coğrafi işaretli geliri söz konusu. Bizim ise çok düşük düzeyde. Malatya kayısısı ve fındıktan toplam 100 milyon dolar seviyesinde. Oysa ki bu rakamlarla mukayese ettiğimizde Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerden yılda 20-25 milyar avro kazanmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünü düşündüğümüzde ve bunu gastronomiyle birleştirdiğimizde 25 milyar avronun da üstüne çıkabiliriz. Uygun markalaşma ve pazarlamayla bu hedefin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Gelecek açısından son derece umutluyum."

Paralı turistlerin özellikle yemeğe daha fazla para harcadığını vurgulayan Asan, Türkiye'nin bu açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu, doğru stratejilerle yöresel ürünlerinden daha fazla döviz girdisi sağlayabileceğini kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle