Yok böyle fiyat: Değeri 75 milyon dolar!
Otomotiv tarihinin en değerli klasiklerinden 1962 model Ferrari 250 GTO, 36 adetle sınırlı çok özel bir model serisi olmasının yanı sıra günümüze ulaşabilen örneklerinin motor sporları geçmişiyle eşsiz bir hikâye ile geliyor.
Otomobil koleksiyonerleri tarafından açık artırmaya çıkma ihtimali olan her birinin şasi numarasından motor numarasına kadar en ince ayrıntılarını bildiği ve yakından takip ettiği efsane klasik, RM Sotheby’s tarafından düzenlenecek müzayedede 45 milyon dolar başlangıç açık artırma fiyatıyla satışa çıkıyor.
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