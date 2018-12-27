Yıldız Holding'in bankalarla olan yapılandırma süreci tamamlandı
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada "Yıldız Holding'in bankalarla olan sendikasyon anlaşması tek çatı altında toplandı" denildi. TBB açıklamasının devamında "Önceki aylarda bankalarla ayrı ayrı uygulanan sendikasyon temel prensipler esas alınarak alacaklı tüm bankaların bir araya geldiği tek sözleşmeye dönüştürüldü" denildi.
YILDIZ Holding'in bankalarla olan sendikasyon anlaşması tek çatı altında toplandı.
Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Önceki aylarda, Yıldız Holding ile alacaklı bankalar tarafından ayrı ayrı uygulamaya alınan sendikasyon anlaşması, çerçeve anlaşmasının temel prensipleri esas alınarak, ticari kurallar içinde holdingin de uzlaşısıyla, alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürülmüştür" denildi.
Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, holdingin 5.5 milyar dolar kredinin refinansmanı çerçevesinde bankalarla imzaları attığını Mayıs ayında duyurmuştu.
TBB geçen hafta da kreditör bankalar ile Doğuş Holding arasında, bazı holding şirketlerini kapsayan borç yeniden yapılandırma müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurmuştu.
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