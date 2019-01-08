Yılda 2 milyon sandviç satıyor
Türkiye’de her gün 1 milyondan fazla misafire hizmet veren Shell & Turcas, perakende alanında da sektöre öncülük ediyor.
Türkiye’de 42 şehirde 360 noktada bulunan ‘Shell Select’ marketlerinde 11 farklı kategoride 1500’den fazla ürün sunduklarını söyleyen Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, istasyonlarından akaryakıt alan her 2 kişiden birinin Shell Select marketlerimizi de ziyaret ettiğini söylüyor. Faber, “Türkiye’ye her zaman olduğu gibi yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2020 yılında Shell Select Market sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Starbucks ve Kahve Dünyası ile başarılı iş birliklerinin devam ettiğini de belirten Faber, yılda yaklaşık 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satışı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
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