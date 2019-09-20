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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
20.09.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Yerli turistin yerini yabancı doldurdu

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Yerli turistin yerini yabancı doldurdu

MUĞLA’nın turistik ilçelerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz’de, tatilciler özellikle okulların açılmasıyla memleketlerine dönerken, yerlerini İngiliz turistler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı turistler doldurdu.

Plajları, koyları, çamur banyoları, caretta caretta’ları, kaya mezarları, Dalyan Kanalı, doğallığı ve yeşilliğiyle tatilciler için cazibe merkezi olan Muğla’nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde, bu yılki turist yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Okulların açılmasıyla yerli turistlerin bölgeden ayrılmasına rağmen, turistlik tesislerdeki doluluklar sürdü. Yerli turistlerin yerini özellikle İngilizler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı yabancı turistler doldurdu. Yerli tatilcilerle yüzde 90’a varan doluluk oranı, yerli turistlerin okulların açılmasıyla memleketlerine dönmesiyle de düşmedi. Yabancı turistlerin ilgisiyle doluluk yüzde 80 oldu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 2019 yılının turizm açısından güzel geçtiğini, eylül ayı olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü söyledi. Başkan Okutur, "Avrupa olan ilişkilerimiz ve Ortadoğu’daki karışıkların durması bizim için güzel oldu. Yüzde 90’lara kadar doluluk yaşadık. Eylül ayı olmasına rağmen bölgemizdeki doluluk sürüyor. Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman, turizmde kentin en doğal kalmış 3 ilçesi. Bu ilçelerimizde mükemmel koylar, göller ve kaynaklar bulunuyor. Bunun dışında kaplıcalarımız cazibe merkezi oluşturuyor. Koruma altındaki kıyılarımızın kirlenmesi mümkün değil. Bu bölgelerde gelecek zamanlarda çiftlik turizmine geçiş olacağına inanıyorum" dedi.

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