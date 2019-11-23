‘Yerli turiste dramatik fiyat artışı yapılmayacak’

Kasım ayında başlayan erken rezervasyon süreciyle birlikte sektör temsilcileri bu yıl yerli turiste yönelik fiyat artışının geçen yıla kıyasla daha düşük olacağını, bazı yerlerde fiyatlarda artış yaşanmayacağını ifade ediyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) Genel Kurulu öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörü ve fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl otel fiyatlarında dramatik artışlar yaşanmayacağının altını çizen Bağlıkaya, “Tesisler önemli bir kapasiteyi yabancı turiste ayırıp ona önceden bir fiyat verdiği için yerli turist fiyatını da bununla karşılaştırarak yapar. Yerli turistin tatil yaptığı dönemler yüksek sezona geliyor ve fiyatlar artmış oluyor. Döviz/TL bazında geçen yıl artışlar yaşandı ama gelecek sezon makul seviyelerde artış olacak. Yeni vergilerin (konaklama vergisi) payı olacak. Yurtiçi her zaman Türkiye için güvenilir pazardır, diğerleri kırılgan. Yerli turist tatil için yurtdışında aradığını bulamıyor. Fiyat ve tesis bakımından dünyada rakibimiz yok” diye konuştu.

KÜLTÜR TURİZMİ İLGİSİ

Yerli turizmin, kültür turizminde de büyük bir artış gösterdiğini vurgulayan Firuz Bağlıkaya, yerli turisti tetikleyen en önemli etkenin bölgesel kültür turu paketleri olduğunu söyledi. Bağlıkaya, “Kültür turizminin yurtiçinde bu iki yılda üç katına çıktığını söyleyebiliriz. Bizim de bu yükselişte payımız var. 35 Bölgesel Temsil Kurulumuzu (BTK), kendi bölgelerinden alıp diğer bölgelere tanıtıma götürdük. Bunu, iç turizmi hareketlendirip yeni yeni paketler oluşturmak amacıyla yapıyoruz. Bir sürü acente kendi bölgesi dışında başka bir yeri satamıyordu. Merzifon’a, Elazığ’a tur oluşmuyordu. Hepsi artık hayata geçiriliyor” dedi.

HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI?

Diğer yandan TÜRSAB’da yaklaşan seçimler için de hazırlıklar sürüyor. 30 Kasım/1 Aralık tarihinde Genel Kurul düzenlenecek ve 1 Aralık’ta başkan ve yönetim belli olacak. Şu anda TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da yeni dönem için adaylar arasında bulunuyor. Seçildiklerinden bu yana 21 ayda görevde olduklarını ifade eden Bağlıkaya, “21 ayda öncelikle mevcut borçları yapılandırmak ve TÜRSAB’ı kurumsallaştırmak üzerine çalıştık. TÜRSAB’a bağlı tüm kuruluşların toplam 560 milyon lira borcu vardı. Geçmiş döneme ait 35 milyon liralık borç ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. TÜRSAB’ın her bir birimini kurumsallaştırarak, mali şeffaflaşma ile geleceğe çok değerli bir kurum bırakacağız. İSO 9001 Belgesi alarak TÜRSAB’ın kurumsallaşma sürecini getirdiğimiz önemli noktayı da göstermiş olduk” dedi. Geçen seçimlerde 2 dönemden fazla başkanlık yapmayacağını söylediğini hatırlatan Bağlıkaya, görev sürelerinde yaptıkları hakkında bilgi verdi. Bağlıkaya, “81 ilde 11 bine yakın acentemiz için ‘TÜRSAB Rota’yı hayata geçirdik. Online pazar yerinde acente, tur satan acente ile buluşuyor. Devletin vergisini düzenli olarak ödeyenler için bulunan SGK teşviklerinden yararlanmak ve geriye dönük teşvikleri almak için birim oluşturduk. Bunun için 9 personel istihdam ettik. Müracaat eden 730 acentenin teşviğini çıkardık. Tespit edilenlere 6.1 milyon lira ödenecek. Bunlar sadece 1 yıla dönük, 10 yıla kadar geriye gidebiliyorsunuz. Seyahat acenteleri için ‘avantaj kart’ uygulamasının altyapısını kurduk. Seyahat acenteleri ve çalışanlarının daha uygun yerlerde kalıp, alışveriş yapacak. Kaçak tur ve taşımayla ilgili yoğun çalışıyoruz. Daha önceki denetim sayısı 5 bindi. Biz yıl bitmeden 75 bin denetim yaptık. Seyahat acenteleri yasasını çalıştık. Çok önemli düzenlemeler gelecek” ifadelerini kullandı.