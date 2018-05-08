Yerli otomobile TOBB da ortak oldu
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de (TOBB) yüzde 5 hisseyle ortak olduğunu söyledi. Özlü, “Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO’sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar” dedi.
Bakan Özlü, Bilkent Otel’de düzenlenen “6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi”nin ardından, yerli otomobil projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Cuma günü saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını ifade eden Özlü, aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını belirtti. Özlü, şöyle devam etti:
“Yerli Otomobil Projesi’nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO’sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar.”
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