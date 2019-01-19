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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerli oto 2022’de arenada

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Yerli oto 2022’de arenada

Her fırsatta ‘otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını’ dile getiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, “Hedefimiz ülkemizde bir mobilite ekosistemi yaratmak ve 2022 yılından itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır” dedi.

 

TURKCELL, ortağı olduğu ‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ı misafir etti. Liderlik Gelişimi Programları kapsamındaki “Turkcell Akademi C-Lounge” etkinliğine konuk olan Karakaş, Türkiye’nin beklediği otomobil projesinde planlara uygun olarak ilerlediklerini anlattı.

Karakaş, Turkcell ekibine seslenirken “Türkiye’de çok önemli bir değişime hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hedefimiz ülkemizde bir mobilite ekosistemi yaratmak ve 2022 yılından itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır. ‘Bunu yapabilecek güçteyiz’ kısmını çoktan aştık, çünkü yola çıktık, yapıyoruz” diye konuştu.

Karakaş, kendisine iletilen soruları da şöyle cevapladı:

“Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep ‘otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık’ dedik, çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin gayri safi milli hasılaya katkısı 50 milyar Euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar Euro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip.”

Türkiye’nin Otomobili Girişimi’nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını söyleyen TOGG CEO’su Karakaş, bu faktörleri şöyle sıraladı:

TEDARİKTE GÜÇLÜYÜZ

“Pazar potansiyeli açısından baktığımızda Türkiye’de 1000 kişiye düşen 144 adet otomobil sayısı, 624 adet olan Yunanistan, 380 adet olan Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altındadır. Ama bu rakam aynı zamanda pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Yetkinliğe geldiğimizde, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerinde tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor.

Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor. Özellikle dönüşüm ve değişim fırsatlarında da uzun soluklu kararlılık gerekmektedir ki, gerek devletimizin gerek ortaklarımızın bu konudaki tavrı çok net. Hedefimiz kuracağımız ekosistem ile yeni teknolojilerin gelişmesine, iş modellerinin oluşturulmasına aktif ve önemli bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturan otomotivin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmaktır.”

LAYIKIYLA YAPIYOR

TURKCELL çalışanları adına Gürcan Karakaş’a katılımından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Gürcan Karakaş’ın Türkiye’nin en önemli projelerinden birinin liderliğini üstlendiğini ve bunu da layıkıyla yaptığını belirterek, görevinde başarılar diledi. Turkcell Akademi C-Lounge oturumlarında, şirket içi ve dışından örnek liderlerin başarı hikâyeleri ve liderlik yolculukları aktarılıyor. Turkcell çalışanlarının farklı liderlik yolculuklarından, başarı hikâyelerinden ilham alması ve iş hayatlarında bu farklı bakış açılarından faydalanması hedefleniyor.

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