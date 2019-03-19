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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.03.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi

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Yerli İHA Bayraktar Ukrayna'da test edildi

 Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı ‘Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’, ülkedeki ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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  • Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Ukraynada test edildi
  • Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Ukraynada test edildi
  • Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Ukraynada test edildi
  • Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Ukraynada test edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ukrayna Devlet Askeri Portalı’ndan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, test uçuşunu Hmelnitskiy ve Jitomirskiy bölgeleri arasında gerçekleştirdi ve askeri personelden tam not aldı. Ukrayna hükümeti ile Türkiye arasında Ocak ayında Türkiye’den TB2 İHA alımına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. 

Yerli İHA Bayraktar Ukraynada test edildi

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’da Türkiye ile ortak insansız hava aracı üretileceğini ve bu üretimin Zaporoji şehrinde olacağını duyurmuştu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmakta ola Bayraktar İHA Sistemi, 24 bin feet operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili, 70 knot seyir hızına sahip. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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