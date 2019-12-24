Yeni yılın vergileri belli oldu

Cumhurbaşkanı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yüzde 12 oranında artacak. 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. MTV’de artış oranı yüzde 12 olacağı için 1-3 yaş aralığında 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 499 liradan bin 679 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 647 liradan 2 bin 965 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 170 liradan 4 bin 670 liraya çıkacak. MTV’de 1 Ocak 2018’den sonra tescilli taşıtlar için değerine göre vergilendirme yapılıyor. Bu gruptaki araçlar için de 1.300 motor silindir ve altındaki hacime sahip otomobillerde değeri 46 bin 300 liranın altında olanların vergisi 861 liradan 964 liraya, 81 bin 100 lirayı geçmeyenlerde 946 liradan bin 60 liraya, 81 bin 100

LİRAYI GEÇENLERDE İSE BİN 33 LİRADAN BİN 157 LİRAYA YÜKSELECEK

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. Temmuz ayında harç 618 liradan bin 500 liraya çıkarılmıştı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç yeniden değerleme oranında artacak ve bin 838 liraya çıkacak. Kapalı alanda sigara içmenin cezası 153 lira. Geçtiğimiz aylarda araçlarında sigara içenlere de 153 lira ceza kesilmişti. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara içmenin cezası 187.5 liraya yükselecek. 153 lira olan dilenciliğin cezası da 187.5 lira olacak. B sınıfı ehliyet harcı da 613 liradan 751 liraya çıkacak.