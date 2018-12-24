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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.12.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Yeni yıla doğru hindi satışları arttı

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Yeni yıla doğru hindi satışları arttı

İzmir’de, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi, yeni yıl öncesi ilgi görmeye başladı. Erkek hindiler 200 ile 250 lira arasında alıcı bulurken, dişiler ise 200 liradan satılıyor.

İZMİR’in Menemen ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk babası Menzer Şentürk (52), yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başladı. Henüz yavruyken aldığı hindileri bakıp büyüten Menzer Şentürk, yem maliyetlerinden yakındı. Bu hayvanların bakımlarının son derece zor olduğunu belirten Şentürk, "Onları civcivken alıyorum, bakıyorum. Bakımı çok zor. 38 derece sıcaklıkta ve sarı ışık altında tutuyoruz. 3-4 aylık olunca dışarı çıkarabiliyoruz. Altını kuru tutuyoruz. Suyunu her gün değiştiriyoruz. Mevsimlere göre aşıları var, onları yaptırıyoruz. Yattıkları yeri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bulundukları ortam sıcak olmazsa üst üste binip birbirini eziyorlar" dedi.

’YEMLER ÇOK MALİYETLİ’

Yemin çuvalının 90 liraya satıldığını, henüz civcivken aldığı 450 hindiye, günde bir buçuk çuval yem verdiğini kaydeden Şentürk, "Hindi satışları iyi ama biz çok az para kazanıyoruz. Yem maliyetleri çok yüksek. Tarlam olsa buğday, mısır, darı ekerim. Ama tarlam olmadığı için bunları satın alıyorum, böyle olunca da maliyet yükseliyor. Hindiler çok nazik hayvanlar. İlaç vermediğimizde çiçek çıkarıyor. Hayvanın hastalanmaması için yılda 3 bin lira veteriner ve ilaç masraflarına gidiyor" diye konuştu,

YENİ YIL GELMEDEN ÇOĞU SATILDI

Erkek hindilerin canlı ağırlığının 10 ile 12 kilogram arasında değiştiğini ve bunların 250 liraya satıldığını belirten Şentürk, erkek hindiyi 200 liranın altında satarsa zarar ettiğini söyledi. Dişi hindilerin ise 7-8 kilogram arasında olduğunu ve 200 liraya satıldığını belirten Şentürk, kilogramına göre 150 liraya satılan hindilerin de bulunduğunu kaydetti. 450 hindiyi hem internet üzerinden hem de gelenlere satan Menzer Şentürk, "Yeni yıl gelmeden, çoğu satıldı. Elimde şu anda 100 hindi kaldı" dedi.

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