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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.08.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Yeni sezonda balıkçının umudu lüfer

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Yeni sezonda balıkçının umudu lüfer

"Vira Bismillah" demek için hazırlıklarını tamamlayarak av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar, yeni sezonda bol lüfer hayaliyle denize açılacak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan balıkçılar, yeni av sezonunda bol lüfer beklentisiyle ağlarını denize bırakacak.

Balıkçılar, 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrasında teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağların tamirini yaptı. Eylül ayının başında yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek başlayacak balıkçılar, ağlarını tekrar denize atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tayfaların son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu, ümitle yeni sezon açılışını beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, denizde bu yıl palamudun az olacağını beklediklerini ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız yasak boyunca tekne ve ağ bakımlarını yaparak yeni sezonu umutla bekledi. İnşallah 1 Eylül'de yeniden mavi sulara açılacağız. Yeni sezon öncesinde lüferin bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Havaların sıcak olması nedeniyle şu anda denizdeki balık durumu hakkında net bir şey söylemek mümkün değil." dedi.

Bu yıl balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşların yüzünün güleceğini belirten Pehlivanoğlu, "Deniz ne verirse bereket versin." diyerek avlanacaklarını dile getirdi.

"LÜFER SENESİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Tekirdağ'da 20 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet ise geçen yıl balık olmaması nedeniyle sezonu erken kapattıklarını anlattı. Geçen yıl denizde istavritin olmadığını, hamsinin ise azaldığını vurgulayan Şeremet, "Marmara'da istediğimizi alamadık. Karadeniz'de balık vardı. Bu sene daha bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Geçen yıl palamut bol olmuştu." diye konuştu.

Tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Şeremet, şöyle konuştu:
"Geçen yıl çinekop ve lüfer çok az olmuştu. Palamut bir sene çok bir sene az oluyor. Bu sene lüfer senesi olacak gibi görünüyor. Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Gemilerimizin genel bakımını yaptık. Ağlarımızın bakımlarını tamamladık. 31 Ağustos'ta gece 12'den sonra Vira Bismillah diyeceğiz." Balıkçı Mustafa Şahin de her sezonun balıkçılar için bir umut olduğunu, bu sene denizin yüzlerini güldürmesini beklediklerini söyledi. 

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