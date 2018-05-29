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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
29.05.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

Yeni havalimanına komşu 15 bin konut

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Yeni havalimanına komşu 15 bin konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. havalimanı çalışanı için konut müjdesi verdi, Emlak Konut GYO çalışmalara başladı. İstanbul Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de 3.6 milyon metrekare alanda THY işbirliğiyle yaklaşık 15 bin konut yapılması planlanıyor. Millet bahçeleri projelerinde ise TOKİ devreye girecek.

HEM İstanbullular hem de yeni havalimanı çalışanları için dev projeler yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada havalimanı personeli için büyük bir konut projesi planladığını söyledi ve  “3. havalimanına yakın bir yere personel için 10 bin konut yapıyoruz” dedi. “Şehircilik anlayışı budur” diyen Erdoğan, bu konutların personelin ulaşımı için kolaylık sağlayacağını belirtti. Üçüncü havalimanının açılmasıyla birlikte en az 150 bin kişinin kentin kuzeyine taşınacağını belirten uzmanlar, emlak piyasasının da hareketlenmesini bekliyor.

KANALA KOMŞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra Emlak Konut GYO devreye girdi. Arnavutköy’deki 3.6 milyon metrekare alanda yaklaşık 15 bin konut hayata geçecek. Türk Hava Yolları (THY) arsanın yüzde 50’sini satın alarak projeye dahil oldu. Bu alanda etap etap konutlar inşa edilerek personele satılacak. Diğer yarısı için Emlak Konut’un ihale yapması bekleniyor. Proje için bugün THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum’un katılımıyla imza töreni yapılacak ve detaylar açıklanacak. Emlak Konut’un 5 yıl önce aldığı arsa, Kanal İstanbul güzergahında yer almasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni havalimanına komşu 15 bin konut

YILDIZ HOLDİNG’DEN ALDI
Emlak Konut, arsayı 2013 yılında Yıldız Holding’ten satın almıştı. Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada yaklaşık 326 milyon 774 bin lira bedelle protokol imzalandığı açıklanmıştı. Kanal İstanbul ve 3. havalimanına yakınlığıyla dikkat çeken arsa yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmişti. Katar devletine ait Qatari Diar adlı gayrimenkul şirketi, ocak ayında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen fuarda Emlak Konut yetkilileri ile görüşmüştü.

Yeni havalimanına komşu 15 bin konut
Havalimanı çalışanları için yapılacak proje Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi’nde yükselecek. 3.6 milyon metrekarelik arsa, yeni havalimanına 15 dakika uzaklıkta.

EKSPERTİZ DEĞERİ 445 MİLYON LİRA
EMLAK Konut tarafından Aralık 2017’de söz konusu arsa için bir değerleme yaptırıldı. Yapılan analize göre 14 parselin toplam yüzölçümü 4.8 milyon metrekarede. Emlak Konut’a düşen pay ise 3 milyon 639 bin metrekare. Yapılan değerleme çalışmasına göre 14 parselin değeri 444 milyon 956 milyon lira. Raporda 601 bin metrekare toplam inşaat yapılacağı düşünüldüğünde ortaya 1 milyar 568 milyon lira hasılat çıkacağı da belirtilmiş.

Yeni havalimanına komşu 15 bin konut

MİLLET BAHÇESİNİ TOKİ YAPACAK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde millet bahçeleri yapılacağını açıkladı. Erdoğan, İstanbul Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı taşındığında 11.7 bin dönüm alanda park olacağını söyledi. Birçok kentte eski statların millet bahçesi haline getirileceğini belirten Erdoğan, İstanbul’da Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’de de millet bahçeleri projeleri olduğunu açıkladı. 3 yılda 50 şehir parkı hedefi koyan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Pendik, Başakşehir, Bakırköy ve Maslak için çalışmalarına hız verdi. Yeşilköy için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlıkların da devrede olduğu belirtiliyor.

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