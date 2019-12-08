Yemeği nakit yedik!

MİKRO İŞLETMELERE SOFT POS

Şu anda Türkiye’deki temassız işlemlerin yüzde 7’sinin ulaşımdan geldiğini belirten Çağlayan, şöyle konuştu: “15 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını başlattık. Toplam temassız özelliğine sahip Mastercard kredi kartı oranı yüzde 61, banka kartı ise yüzde 32. Dolayısıyla, banka kartlarının POS’ta kullanımı arttıkça hem ulaşımda hem tüm alanlarda temassız oranları artacak. İkinci önemli adım ise POS cihazı olmayan mikro işletmeler. Bu işletmeler için Soft POS uygulamasını geliştirdik. Bugün ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS cihazı varken taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin gibi mikro segmentin sadece yüzde 28’i POS’a sahip. Android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren Soft POS uygulamasını geliştirdik. NFC özellikli herhangi bir android cihaz, hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın POS cihazına dönüşebiliyor. Böylelikle tüketicilerin temassız kartlarını cep telefonuna dokundurarak ödeme yapabiliyor.”