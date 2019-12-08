Yemeği nakit yedik!
MASTERCARD Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Türkiye’de 2019’da yaklaşık olarak 2.3 trilyon TL’lik harcamanın yüzde 41’inin kartla gerçekleştiğini belirterek, “Geçen sene bu oran yüzde 38 olarak gerçekleşmişti. Gelişmiş pazarlarda tüketici harcamalarının yüzde 55’ten fazlasının elektronik ödemelerle yapıldığını görüyoruz. Bunun için Türkiye’nin potansiyeline baktığımızda, 230 milyon kart mevcut ve her yıl ciddi oranda artıyor. Ancak özellikle market ve restoranlarda nakit kullanımının yüksek hala olduğu görüyoruz. Bu alanlarda kart kullanımı oranı sadece yüzde 22. Buradaki ödevimiz ağırlıklı nakit kullanımı olan alanları karta yani elektronik ödemelere dahil edebilmek. Bu dönüşüm için en uygun ürün gerek hızı gerek güvenliği ile temassız kartları” dedi.
MİKRO İŞLETMELERE SOFT POS
Şu anda Türkiye’deki temassız işlemlerin yüzde 7’sinin ulaşımdan geldiğini belirten Çağlayan, şöyle konuştu: “15 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını başlattık. Toplam temassız özelliğine sahip Mastercard kredi kartı oranı yüzde 61, banka kartı ise yüzde 32. Dolayısıyla, banka kartlarının POS’ta kullanımı arttıkça hem ulaşımda hem tüm alanlarda temassız oranları artacak. İkinci önemli adım ise POS cihazı olmayan mikro işletmeler. Bu işletmeler için Soft POS uygulamasını geliştirdik. Bugün ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS cihazı varken taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin gibi mikro segmentin sadece yüzde 28’i POS’a sahip. Android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren Soft POS uygulamasını geliştirdik. NFC özellikli herhangi bir android cihaz, hiçbir ilave ekipman kullanmaksızın POS cihazına dönüşebiliyor. Böylelikle tüketicilerin temassız kartlarını cep telefonuna dokundurarak ödeme yapabiliyor.”
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