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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
20.07.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 5,4 milyar TL’lik gelir

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 5,4 milyar TL’lik gelir

Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü ünvanına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldığından bu yana iki yıllık sürede yaklaşık olarak 5,4 milyar liralık gelir sağladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 22 Haziran tarihli İstanbul Ataşehir mitinginde yaptığı açıklamada 26 Ağustos 2016 açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçtiğini duyurmuştu. Buradan hareketle yapılan hesaplamalar sonucu Türkiye’ye ticaret yolları rotasında büyük avantaj sağlayan, geçtiği güzargah ile stratejik bir proje olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldığı tarihten bu yana geçen iki yılda getirdiği gelir ile dudak uçuklattı. 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş asma köprüsü konumunda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete açıldığı Ağustos 2016’dan beri yaklaşık 5 milyar 395 milyon 250 bin TL kazandırdığı tahmin ediliyor.

Köprü araç geçişlerinde ücretlendirmeler 6 kategoride yapılıyor. Geçişte en düşük ücreti 9,15 lira ile motosikletler, en yüksek ücreti 102 lira ile dingil sayısı 6 veya daha fazla olan kamyon treyler vb. araçlar ödüyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNE OLUMLU ETKİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece sağladığı gelirin yanında İstanbul trafiğine bir rahatlama getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12'lik azalma olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü.

Rakamlarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Dünya'nın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü: 322 metre

Dünya'nın en geniş asma köprüsü: 59 metre

Üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü: 1.408 metre

83 bin 72 metrekarlik ana açıklık tabliye alanı ile 10 standart futbol sahasına eşdeğer 900 tonluk tek bir tabliye segment ağırlığıyla 4 adet yolcu uçağı ağırlığına eşdeğer

Köprüyü taşıyacak sistemler olan eğik askı halatları, ana kablo ve askı halatlarında kullanılan çelik teller uç uca eklense 124 bin 382 kilometre uzunluğa erişebilir. Bu uzunluk dünyanın etrafını 3 kez dolanmaya eşdeğer.

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