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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Yarım asrı devirdi fabrika sayısı 46'ya çıktı

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Yarım asrı devirdi fabrika sayısı 46'ya çıktı

İlk çay üretimini bir atölyede, 1938'de aldığı 135 kilogram yaş çaya karşılık 30 kilogram kuru çay üreterek gerçekleştiren ÇAYKUR, ilk çay fabrikasını ise 16 Temmuz 1947'de kurdu.

RİZE merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde kurulan ve günlük 60 ton kapasiteyle çalışan Merkez Çay Fabrikası'nı, Pazar Kirazlık Çay Fabrikası izledi.

Çay tarım alanları ve yaş çay yaprağı üretiminin artmasıyla fabrika sayısını artıran kurum, bugün Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla üretimini sürdürüyor. 

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, ilk kuru çay üretiminin 1938'de kurulan yaş çay atölyesinde yapıldığını belirterek, 135 kilogram yaş çay alındığını ve bunun karşılığında 30 kilogram kuru çay üretildiğini söyledi. 

İlk çay fabrikasının ise 1947 yılında kurulduğunu aktaran Alim, Merkez Çay Fabrikası adı altında günlük 60 ton kapasiteyle 411 kilogram çay alarak 97 kilogram yaş çay üretildiğini ifade etti. 

İkinci çay fabrikasının Pazar Kirazlık Çay Fabrikası olarak kurulduğunu belirten Alim, "Bunun kapasitesi ise günlük 140 tondu. Üçüncü çay fabrikamız ise 1955 yılında Derepazarı Merkez Çay Fabrikası olarak kuruldu. Bu da günlük 120 ton kapasite ile çalışmaya başladı." dedi. 

Alim, geçmişte az olduğu için yaş çayın elle toplandığını, küçük sepetlerle alım yerlerine getirildiğini anlatarak, çay dikim alanları ve buna bağlı olarak yaş çayın artmasıyla fabrika ve alım yerlerinin arttığını kaydetti. 

Bugün itibarıyla 46 çay fabrikasıyla üretime devam ettiklerine dikkati çeken Alim, şöyle devam etti: 

"ÇAYKUR, bir atölyeden 46 fabrikaya, 3 bin alım yerine ve 15-50 çalışandan 12 bin çalışana ulaştı. Önümüzdeki yıl Fındıklı'daki fabrikamızın açılışıyla 47 yaş çay fabrikamız olacak. Günlük 9 bin ton kapasite ile yaş çay alımlarımıza devam ediyoruz. Alımlarımız Giresun Tirebolu'dan Artvin Borçka'ya kadar devam ediyor." 

Alim, ÇAYKUR'un ürün çeşitliliğinin fazla olduğuna işaret ederek, "100 civarında çeşitli çaylarımız var. Bunların başında Rize Turist, Altınbaş, Filiz, Tirkayi, Çayçiceği ve yeşil çaylarımız geliyor. Beyaz çayımız da var. Daha çok bu gruplar satılıyor. İstendiği takdirde çeşit çay yapabiliyoruz." diye konuştu

"ÇAYKUR, OLMAZSA OLMAZIMIZDIR" 

ÇAYKUR'un büyük bir marka olduğunu vurgulayan Alim, şunları kaydetti: 

"Çayımızın dünyada tanınırlığı var. Kalite açısından ÇAYKUR çayının önünde bir çay yok. Dünyadaki diğer çayların da önündedir. Diğer ülkelerde yetişen çaylarda ilaçlama ve haşereyle mücadele yapılıyor. Bizim çayımızın üzerine kar yağıyor. Sadece kimyasal gübre kullanıyor, onun da bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çayımız organik. Hiçbir ilaçlama yapmıyoruz. Tertemiz. Kalite ve sağlık açısından dünyada bir numara. Türkiye'de ve Doğu Karadeniz'de ÇAYKUR olmazsa çay olacağını düşünmüyorum. ÇAYKUR, olmazsa olmazımızdır." 

"50-60 ÜLKEYE ÇAY İHRACATI YAPILIYOR" 

Alim, Türk çayının birçok ülkede tanıtıldığını belirterek, şöyle konuştu: 

"50-60 ülkeye çay ihracatı yapılıyor. Olması gereken miktarlarda yaş çay yurt dışına satamıyoruz. Bizim çay, fiyat açısından bakıldığı zaman diğer çaylardan biraz daha pahalı. En kaliteli ve sağlıklı çay bizim çayımız. Yurt dışındaki diğer çaylar daha ucuz. Ucuz olunca da o piyasaya girmek zor oluyor. Hedefimiz kaliteden ödün vermeden ÇAYKUR'un daha ileriye yürüyebileceği bir yapıya kavuşturulması. Kalitemizi de daha yukarılara çıkarabilmek." 

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