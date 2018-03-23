Yarım asırlık çelik devi Güriş'e satılıyor
Demir çelik sektöründe dev bir satış işlemi yolda. Daha önce Koç Holding’in Finli Componenta’ya sattığı ardından 2017’de özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi’ye hisselerini devrettiği Componenta Dökümcülük şimdi de Güriş Grubu’na satılıyor. Görüşmeler başladı. Satış kararı ile ilgili Rekabet Kurumu'nda başvuruda bulunuldu.
DÖKTAŞ Metal Sanayi, yüzde 93.57 hissesine sahip olduğu Componenta Dökümcülük Ticaret’i satıyor. Componenta Dökümcülük’ten Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na yapılan açıklamada “Hissedarımız Döktaş Metal Sanayi devir için görüşmeler yaptığını ve bu bağlamda Çelik Holding AŞ ile müzakerelere başladığını belirtmiştir. Çelik Holding AŞ, yüzde 100 Güriş Grubu sahipliğinde olup, Güriş Grubu bünyesindeki sanayi şirketlerini çatısı altında bulundurmaktadır” dedi.
REKABET KURUMU'NA DA BAŞVURU YAPILDI
Satış kararı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuruda bulunuldu. Kurum'un sitesinde yer alan bildirimde şöyle denildi: "Componenta Dökümcülük Tic. A.Ş. hisselerinin %93.57 sinin Döktaş Metal San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemi..."
Componenta Dökümcülük Ticaret, otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum, döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşları arasında. Orhangazi tesislerinde pik, sfero döküm ve işleme faaliyetleri, Manisa OSB tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküme ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülüyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Güriş'in iştirakinden de açıklama geldi. Güriş'in iştiraki Parsan Makine'den yapılan açıklamada "Şirketimizin, Ana ortağı ve Güriş Grubu bünyesindeki sanayi şirketlerini çatısı altında yüzde 100 Güriş Grubu sahipliğinde olan Çelik Holding A.Ş., Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.‘nin yüzde 93,57 hisse payı ile ortak olduğu Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin hisselerinin devri için bu sabah Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin de ÖDA ile açıkladığı üzere Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile müzakerelere başlamıştır" denildi.
FİNLİ ORTAK
1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San .AŞ. adı ile Bursa Orhangazi de Koç Holding bünyesinde kurulan sirket, Aralık 2006 yılınsa Finlandiya Merkezli Componenta Cooperation’a satılmış, 29 Eylül 2017 itibari ile şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ‘ye devir olmuştu. Şirket hisseleri 1986 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Hisselerin yüzde 93.57 Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret’e aitten yüzde 6.43 borsaya açık.
Componenta Dökümcülük’ün, Kumsan Döküm Sanayi’de yüzde 25 hissesi bulunurken, pazarlama şirketi Componenta UK Ltd şirketine de sahip.
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