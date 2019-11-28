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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Yaklaşık 100 bin e-fatura mükellefi için son tarih 1 Ocak

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Yaklaşık 100 bin e-fatura mükellefi için son tarih 1 Ocak

Ekim ayında yapılan düzenlemeyle birlikte e-fatura uygulaması kullanan tüm işletmelerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 100 bin işletmenin e-arşiv uygulamasına geçmesi beklenirken, bu düzenlemeyle, e-fatura’ya kayıtlı olmayan şirketlere matbu fatura kesilemeyecek ve sadece elektronik fatura gönderilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan VUK Genel Tebliği’ne göre, yıllık ciro farkı gözetmeksizin, halihazırda e-fatura uygulamasını kullanan tüm işletmelere, 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

Kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de e-fatura kullanan şirketlerin yalnızca yüzde 38’i e-arşiv kullanırken bu düzenlemeyle birlikte, e-fatura ve e-arşiv kullanıcı sayısı eşitlenerek e-dönüşüm uygulamalarında önemli bir etap geride bırakılacak. Düzenleme ayrıca e-irsaliye zorunluluğunu da beraberinde getirirken 64 bin mükellef kağıt irsaliye kesmeyi bırakacak ve e-irsaliye uygulamasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı mal hareketlerini de takip edebilecek.

SON 7 YILDA 19 MİLYAR FATURA DİJİTALLEŞTİ

E-dönüşüm ürünleri işletmeler için operasyonel kolaylık sağlamasının yanı sıra kağıt tasarrufuyla dikkat çekiyor. 2017 ve 2018 yıllarında 360 milyon e-fatura, 2 milyar 485 milyon e-arşiv fatura (satıcı nüshası) düzenlendi. Alıcı nüshalarıyla birlikte son iki yılda 4 milyar 945 milyon adet elektronik faturanın düzenlendiği ve alındığı belirlendi. E-fatura uygulamasının başlatıldığı 2011 yılından bu yana ise elektronik fatura sayısı 19 milyara ulaştı. Alıcılara giden faturaların yüzde 70’inin elektronik fatura olduğunu söyleyen Univera Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Altındişli, "E-arşiv fatura, kağıt tüketiminin azaltılmasında büyük bir rol oynuyor. Özellikle perakende satışlarda son tüketiciye kağıt fatura yerine e-posta ile fatura gönderilmesi büyük fayda sağlayacak. E-arşiv fatura zorunluluğunun genişlemesiyle şu anki mükellef sayısı yaklaşık 6 kat artacak ve dolayısıyla 6 kat daha fazla tasarruf elde edilecek" dedi.

1 MİLYAR SAYFA ELEKTRONİĞE TAŞINDI

İşletmelerin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere, tutması zorunlu olan defterler, e-defter uygulamasıyla birlikte fiziksel olarak değil, elektronik ortamda hazırlanıp bildiriliyor. E-defter uygulamalarıyla birlikte şu ana kadar 1 milyar sayfa defterin elektronik ortama taşındığını belirten Altındişli, "2012’de 28 olan e-defter kullacısı bugün 85 bine ulaştı. Yevmiye defterleri ve kebir defterlerinin elektronik ortama taşınmasıyla 58 bin 883 ağaç kesilmekten kurtuldu" ifadelerini kullandı.

"E-DÖNÜŞÜM, KOBİ’LER İÇİN HIZ VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR"

Dijital ortama aktarılan fatura, defter, arşiv ve irsaliye süreçlerinin özellikle KOBİ’ler için büyük fayda sağladığını belirten Murat Altındişli, "Univera olarak KOBİ’ler özelinde geliştirdiğimiz ürünlerle e-dönüşüm çözümlerini birleştirerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz. E-fatura, e-irsaliye, e-defter ve e-arşiv gibi e-dönüşüm süreçlerin yönetilmesini sağlayan Uni-Dox’ta, yıl sonuna kadar sunduğumuz fırsatlarla KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine destek oluyoruz” dedi.

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