‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"
GeriEkonomi ‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Burak COŞAN
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"

Turizm sektöründe Türkiye’nin bir üst lige çıkmaya hazır olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Ancak bazı eski alışkanlıklar var. ‘Bedava olsun, devletten olsun’ diyerek bu işi yapamayız. Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrar edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz. Devletle 1 yılda ulaşacağımız hedefe 20 yılda ancak ulaşırız” dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 2018’de Türkiye’ye gelen turist saysını ve elde edilen turizm gelirini açıkladı. 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısının 46.1 milyona yükseldiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Ülkeye gelen yabancı turist sayısı 39.4 milyon olurken, Türkiye’de tatil yapan yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sayısı ise 6.6 milyona çıktı” dedi. 2018’de turist başına ortalama harcamanın 641 dolar olduğuna dikkat çeken Ersoy, geçen yıl ise bu rakamın 681 dolar olduğunu söyledi. Ersoy, 2019’dan itibaren yeni bir istatistik daha açıklamaya başlayacaklarını, bunun da kişibaşı gecelik gelir olduğunu dile getirdi. Kişibaşı gecelik gelirin 2017’ye göre 2018’de 63.2 dolardan 66.2 dolar çıktığını belirten Ersoy, 2023 için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir için çalışılacağını söyledi.

REKLAM KAMPANYASI

70 milyon turiste ulaşmanın zor olmadığının altını çizen Ersoy, “İşin zor olan kısmı geliri arttırmak. Bu nedenle nicelikten niteliğe geçmeliyiz. Sadece konaklama geliri ile turizm gelirini yükseltmek mümkün değil. Turistin otel ve otel dışı harcamalarını arttırmak zorundayız. Türkiye turizmini yurtdışını daha iyi anlatmalıyız. Bunun için büyük tanıtımlar yapmak gerekiyor. Bakanlık olarak İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinde büyük bir tanıtım atağı başlattık. Hızlı başlayan erken rezervasyon popülaritesi düşmeden bakanlık olarak devreye girdik” dedi.

‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz

HER ŞEY DEVLETTEN OLMAZ

Önceki gün Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) 30’uncu yıl buluşması ve ödül töreninde de turizmcilerle bir araya gelen Mehmet Ersoy burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin turizm sektöründe farkındalık yaratması gerektiğine dikkat çekti. Turizmde artık bir üst lige çıkılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Bunun için bilgi birikimimiz ve altyapımız var. ‘Bedava olsun, devletten olsun’ diyerek bu işi yapamayız. Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrara edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz. Devletin politikası gereği tüm sektörlere destek olmak görevidir ama yükü çok ağır. Devletle bu işi yapmak için ısrar edersek 1 yılda varacağımız hedeflere ancak 20 yılda ulaşırız. Bizim kaybedecek vaktimiz yok” diye konuştu.

TURİZM FONU SEÇİMDEN SONRA

TURİZM Geliştirme Fonu ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Ersoy, “Fonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının son görüşlerini alacağız. Yasa ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Turizm geliri yüksek ülkelerde kişi başı gelirin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, Dubai bunların bir ortak özelliği var Turizm Geliştirme Fonu. Bu ve buna benzer fonları yarattıktan sonra çok hızlı bir şekilde yol almaya başlamışlar. Biz de turizmi fonunu seçimlerden hemen sonra meclise sunmak istiyoruz. Fonun yönetiminde profesyoneller ve sektördekiler olacak. Her zaman şikayet edilen ‘Bakan değişince, her şey değişiyor’ durumu da ortadan kalkmış olacak” dedi. 

‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ TURİZMDE DE ŞART

81 turizmciye ödül verilen TTYD’nin 30’uncu yıl buluşmasında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, turizmde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Narin, “Hedefi yakalayabilmek için dönüşmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde olduğu gibi, turizmde de bir dönüşüme ihtiyaç var. Sektörün içinden gelen bakanımızın reformların yapılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye 600 milyon turist ağırladı. 1960’dan 1990’lara kadar tüm turizmcilerin ne kadar zor şartlarda sektörü geliştirdiklerini biliyoruz. Turizmcilerimiz uzun ve zor yollardan geçerek büyük yatırımlar yaptılar. Zor şartlarda yatırımları büyük bir azimle hayata geçirdiler” ifadelerini kullandı.
81 turizmciye ödül verilen TTYD’nin 30’uncu yıl buluşmasında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, turizmde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Narin, “Hedefi yakalayabilmek için dönüşmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde olduğu gibi, turizmde de bir dönüşüme ihtiyaç var. Sektörün içinden gelen bakanımızın reformların yapılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye 600 milyon turist ağırladı. 1960’dan 1990’lara kadar tüm turizmcilerin ne kadar zor şartlarda sektörü geliştirdiklerini biliyoruz. Turizmcilerimiz uzun ve zor yollardan geçerek büyük yatırımlar yaptılar. Zor şartlarda yatırımları büyük bir azimle hayata geçirdiler” ifadelerini kullandı.

TURİST REKORDA GELİR TIRMANIŞTA

Türkiye turizmi son yıllarda yaşanan olumsuzlukların ardından büyük bir sıçrama yaptı. Turizmde rekor yıl olarak adlandırılan 2014, turist sayısında geride kaldı. Türkiye’ye 2018’de gelen toplam turist sayısı 46.1 milyona ulaştı. Geçen yıl gelen turist sayısı ise 37.9 milyondu. 2014’te ise 41.6 milyon kişi gelmişti. Sadece yabancı turist sayısı dikkate alındığında ise 2018’de 39.4 milyon kişi geldi. 2017’de 32.4 milyon olan yabancı turist sayısı 2014’te 36.8 milyon kişiydi. Gelirlerde ise henüz 2014 yılı yakalanmasa da bir yükseliş olduğu görüldü. 2018’de elde edilen turizm geliri geçen yıl 26.2 milyar dolar olurken, bu yıl 29.5 milyar dolara yükseldi. 2014’te elde edilen turizm geliri ise 34.3 milyar dolar seviyelerindeydi. Turist başına ortalama harcamada ise henüz toparlanmadan bahsetmek mümkün değil. 2013’ten bu yana turist başına ortalama harcamada düşüş yaşanıyor. 2014’te 828 dolar olan turist başına ortalama harcama 2018’de 647 dolara kadar geriledi.

‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz

‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor