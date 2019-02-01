‘Yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yıl 23’üncüsü düzenlenen EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 2018’de Türkiye’ye gelen turist saysını ve elde edilen turizm gelirini açıkladı. 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısının 46.1 milyona yükseldiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Ülkeye gelen yabancı turist sayısı 39.4 milyon olurken, Türkiye’de tatil yapan yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sayısı ise 6.6 milyona çıktı” dedi. 2018’de turist başına ortalama harcamanın 641 dolar olduğuna dikkat çeken Ersoy, geçen yıl ise bu rakamın 681 dolar olduğunu söyledi. Ersoy, 2019’dan itibaren yeni bir istatistik daha açıklamaya başlayacaklarını, bunun da kişibaşı gecelik gelir olduğunu dile getirdi. Kişibaşı gecelik gelirin 2017’ye göre 2018’de 63.2 dolardan 66.2 dolar çıktığını belirten Ersoy, 2023 için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir için çalışılacağını söyledi.

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70 milyon turiste ulaşmanın zor olmadığının altını çizen Ersoy, “İşin zor olan kısmı geliri arttırmak. Bu nedenle nicelikten niteliğe geçmeliyiz. Sadece konaklama geliri ile turizm gelirini yükseltmek mümkün değil. Turistin otel ve otel dışı harcamalarını arttırmak zorundayız. Türkiye turizmini yurtdışını daha iyi anlatmalıyız. Bunun için büyük tanıtımlar yapmak gerekiyor. Bakanlık olarak İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinde büyük bir tanıtım atağı başlattık. Hızlı başlayan erken rezervasyon popülaritesi düşmeden bakanlık olarak devreye girdik” dedi.

HER ŞEY DEVLETTEN OLMAZ

Önceki gün Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) 30’uncu yıl buluşması ve ödül töreninde de turizmcilerle bir araya gelen Mehmet Ersoy burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin turizm sektöründe farkındalık yaratması gerektiğine dikkat çekti. Turizmde artık bir üst lige çıkılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Bunun için bilgi birikimimiz ve altyapımız var. ‘Bedava olsun, devletten olsun’ diyerek bu işi yapamayız. Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrara edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz. Devletin politikası gereği tüm sektörlere destek olmak görevidir ama yükü çok ağır. Devletle bu işi yapmak için ısrar edersek 1 yılda varacağımız hedeflere ancak 20 yılda ulaşırız. Bizim kaybedecek vaktimiz yok” diye konuştu.

TURİZM FONU SEÇİMDEN SONRA

TURİZM Geliştirme Fonu ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Ersoy, “Fonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının son görüşlerini alacağız. Yasa ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Turizm geliri yüksek ülkelerde kişi başı gelirin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, Dubai bunların bir ortak özelliği var Turizm Geliştirme Fonu. Bu ve buna benzer fonları yarattıktan sonra çok hızlı bir şekilde yol almaya başlamışlar. Biz de turizmi fonunu seçimlerden hemen sonra meclise sunmak istiyoruz. Fonun yönetiminde profesyoneller ve sektördekiler olacak. Her zaman şikayet edilen ‘Bakan değişince, her şey değişiyor’ durumu da ortadan kalkmış olacak” dedi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ TURİZMDE DE ŞART



81 turizmciye ödül verilen TTYD’nin 30’uncu yıl buluşmasında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, turizmde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Narin, “Hedefi yakalayabilmek için dönüşmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde olduğu gibi, turizmde de bir dönüşüme ihtiyaç var. Sektörün içinden gelen bakanımızın reformların yapılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye 600 milyon turist ağırladı. 1960’dan 1990’lara kadar tüm turizmcilerin ne kadar zor şartlarda sektörü geliştirdiklerini biliyoruz. Turizmcilerimiz uzun ve zor yollardan geçerek büyük yatırımlar yaptılar. Zor şartlarda yatırımları büyük bir azimle hayata geçirdiler” ifadelerini kullandı.

81 turizmciye ödül verilen TTYD’nin 30’uncu yıl buluşmasında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, turizmde bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Narin, “Hedefi yakalayabilmek için dönüşmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümde olduğu gibi, turizmde de bir dönüşüme ihtiyaç var. Sektörün içinden gelen bakanımızın reformların yapılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar Türkiye 600 milyon turist ağırladı. 1960’dan 1990’lara kadar tüm turizmcilerin ne kadar zor şartlarda sektörü geliştirdiklerini biliyoruz. Turizmcilerimiz uzun ve zor yollardan geçerek büyük yatırımlar yaptılar. Zor şartlarda yatırımları büyük bir azimle hayata geçirdiler” ifadelerini kullandı.

TURİST REKORDA GELİR TIRMANIŞTA

Türkiye turizmi son yıllarda yaşanan olumsuzlukların ardından büyük bir sıçrama yaptı. Turizmde rekor yıl olarak adlandırılan 2014, turist sayısında geride kaldı. Türkiye’ye 2018’de gelen toplam turist sayısı 46.1 milyona ulaştı. Geçen yıl gelen turist sayısı ise 37.9 milyondu. 2014’te ise 41.6 milyon kişi gelmişti. Sadece yabancı turist sayısı dikkate alındığında ise 2018’de 39.4 milyon kişi geldi. 2017’de 32.4 milyon olan yabancı turist sayısı 2014’te 36.8 milyon kişiydi. Gelirlerde ise henüz 2014 yılı yakalanmasa da bir yükseliş olduğu görüldü. 2018’de elde edilen turizm geliri geçen yıl 26.2 milyar dolar olurken, bu yıl 29.5 milyar dolara yükseldi. 2014’te elde edilen turizm geliri ise 34.3 milyar dolar seviyelerindeydi. Turist başına ortalama harcamada ise henüz toparlanmadan bahsetmek mümkün değil. 2013’ten bu yana turist başına ortalama harcamada düşüş yaşanıyor. 2014’te 828 dolar olan turist başına ortalama harcama 2018’de 647 dolara kadar geriledi.