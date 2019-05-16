Yabancı e-ticarete % 20 vergi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Gümrük Kanununa ilişkin 4458 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Alibaba, Amazon gibi yurtdışı internet sitelerinden posta ya da hızlı kargoyla gelen ve bedeli 22 Euro’ya kadar olan kişisel kullanıma haiz eşyalardan vergi alınmazken dünkü kararla bu muafiyet kaldırıldı. Böylece yurtdışı internet sitelerinden yapılan alışveriş tutarı 5 Euro da olsa vergi ödenmesi gerekecek. Vergi oranı ise gönderinin geldiği yere göre değişiyor. Sipariş AB ülkelerinden gelirse yüzde 18; Çin, Amerika gibi diğer ülkelerden geldiğinde yüzde 20 oluyor. Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listesinde yer alan havyar, parfüm, bakım kremleri, postlar, kürkler, elektronik eşyalar gibi ürünlerden de diğer eşyalardaki vergilere ilaveten yüzde 20 ek vergi alınmaya devam edilecek.

TEK İSTİSNA KİTAPLAR

İnternet üzerinden alınan kişisel kullanıma mahsus olan ve değeri 150 Euro’yu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayınlardan ise gümrük vergisi yine alınmayacak. Kararda yeni uygulama ise bedeli bin 500 Euro’yu, ağırlığı da 30 kiloyu geçmeyen kitaplar için geldi. Bu değer ve ağırlıktaki kitaplardan alınan yüzde 8 vergi de sıfırlandı.

YURTDIŞINDAN 3 YILDA 1 TELEFON

DÜNKÜ kararlar içinde en dikkat çekici olan bir diğer hüküm ise yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cep telefonlarına ilişkindi. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilerek yurtiçinde kullanılacak cep telefonlarının 120 gün içerisinde 618,60 TL harç (IMEI kayıt ücreti) ödenerek kullanılmasındaki 2 yıllık süre 3 yıla çıkarıldı. Ayrıca bu telefonun eşe dosta dağıtılmasını önlemek için de sadece yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılması koşulu getirildi. Böylece hem vergi kaybının azaltılması hem de muafiyet hakkının yolcu dışındaki başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi hedeflendi.

ALBAYRAK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

GEÇEN şubat ayında Vergi Konseyi Genel Kurulu’nda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi suistimallerine değinerek, “Posta, zarf yurtdışından geliyor. Dedim çıkaralım bunları ne kadar. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğiniz mektup. Herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. Dedim şunları bir inceleyelim. Dün ilk görüntüleri attılar. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” demişti.