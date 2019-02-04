WTTC: Anlaşmasız Brexit Avrupa'da 700 bin kişiyi işinden edebilir
Birleşik Krallık merkezli Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden anlaşmasız ayrılması durumunda, turizm endüstrisinde, 300 bini Birleşik Krallıkta, 400 bini de ABde olmak üzere Avrupa'da toplam 700 bin kişinin işsiz kalabileceği uyarısı yaptı.
Söz konusu öngörü, Uluslararası Para Fonunun (IMF) anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin 10 yıl içinde yüzde 7.7 daralabileceği uyarısına dayanarak yapılırken, WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, düzensiz bir ayrılığın turizm sektörü üzerinde dramatik bir etkisi olabileceğini söyledi.
Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sajid Javid, geçen hafta anlaşmasız Brexit durumunda AB'de yaşayan kişilerin dolaşım özgürlüğünün kısıtlanacağını söylemişti. Bununla birlikte AB, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasından 180 gün sonra, Birleşik Krallık yönetiminin de karşılıklı ayrıcalıklar tanıması şartıyla, Birleşik Krallıkta yaşayanlara 90 gün vizesiz giriş hakkı tanıyacağını duyurdu.
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