VW’nin eski CEO’suna dolandırıcılık davası
ABD’de patlayan dizel skandalı sonrası 22 milyar dolar tutarında tazminat ve ceza ödemesi ile karşı karşıya kalan Alman Volkswagen’in eski yöneticilerine yönelik ‘sahtekarlık’ suçlamasıyla dava açıldı.
ABD’nin Michigan eyaletinde açılan davada Alman otomotiv devi Volkswagen’ın eski CEO’su Martin Winterkorn ile şirketin beş üst düzey yöneticisi, ABD’nin emisyon düzenlemelerine tabi olmamak için “bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sahtekarlık yapmakla” suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Winterkorn ve diğer üst düzey VW yöneticileri ve çalışanları ile işbirliği içinde ABD’yi dolandırmaya teşebbüs etmiştir” şeklinde sert ifadelere yer verildi. İddianame, Detroit’teki yetkili mahkemeye sunuldu.
Michigan eyaletinde açılan davanın iddianamesinde Winterkorn’un söz konusu usülsüzlüklerden 2014 Mayıs ayından beri haberdar olduğunu ve şirket içi yazışmalara bakıldığında son olarak 2015’te de uyarıldığı belirtiliyor.Yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın NOx emisyon değeri ölçümlerinde yanıltıcı sonuçlar vermesine sebep olan yazılımın kullanıldığını kabul eden VW’ni ABD’de şu zamana kadar kesinleşmiş 2 milyar dolarlık tazminat ve ceza ödemesi bulunuyor. Bireysel davalarla bu tutarın 22 milyar dolara varabileceği dile getiriliyor. Şirket, skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD’de 600 bin aracı geri çağırdı.
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