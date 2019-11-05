Vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 artacak

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu oran değişik de uygulanabiliyor. TÜİK’in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 22.58 oranında artacak. Buna göre 1-3 yaş aralığındaki taşıtlarda 1301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi; bin 499 liradan bin 837 liraya, 1601-1800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 647 liradan 3 bin 245 liraya, 1801-2000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 170 liradan 5 bin 112 liraya yükselecek. Motorlu taşıtlar vergisinde 1 Ocak 2018’den sonra tescilli taşıtlar için değerine göre vergilendirme yapılıyor. Bu gruptaki araçlar için de 1300 motor silindir ve altındaki hacime sahip otomobillerde değeri 46 bin 300 liranın altında olanların vergisi 861 liradan bin 55 liraya, 81 bin 100 lirayı geçmeyenlerde 946 liradan bin 159 liraya, 81 bin 100 lirayı geçenlerde ise bin 33 liradan bin 266 liraya yükselecek. Yeniden değerleme harçları da etkileyecek. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 170.4 liradan 209 liraya, bir yıllık pasaport harcı 248.4 liradan 304.5 liraya, 2 yıllık harç 405.5 liradan 497 liraya, 3 yıllık harç 575.9 liradan 706 liraya çıkacak. Defter bedeli ise 133.5 liradan 163.6 liraya yükselecek.

CEP TELEFONU HARCI

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. Temmuz ayında harç 618 liradan bin 500 liraya çıkarılmıştı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç yeniden değerleme oranında artacak ve bin 838 liraya çıkacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yasak olan yerlerde sigara içmenin cezası ise 153 TL’den 187.5 liraya yükselecek. 153 lira olan dilenciliğin cezası da 187.5 lira olacak. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı bin 819 liradan 2 bin 229 liraya çıkacak. Emlak vergisi de yeniden değerlemeye göre belirleniyor. Yeniden değerleme oranın yarısı kadar belirleniyor. Bu durumda emlak vergilerindeki artışın da yüzde 11.29 olması bekleniyor.