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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 artacak

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 artacak

Ekim ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak. 1300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 861 liradan bin 55 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 235 liradan 288 liraya yükselecek.

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu oran değişik de uygulanabiliyor. TÜİK’in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 22.58 oranında artacak. Buna göre 1-3 yaş aralığındaki taşıtlarda 1301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi; bin 499 liradan bin 837 liraya, 1601-1800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 647 liradan 3 bin 245 liraya, 1801-2000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 170 liradan 5 bin 112 liraya yükselecek. Motorlu taşıtlar vergisinde 1 Ocak 2018’den sonra tescilli taşıtlar için değerine göre vergilendirme yapılıyor. Bu gruptaki araçlar için de 1300 motor silindir ve altındaki hacime sahip otomobillerde değeri 46 bin 300 liranın altında olanların vergisi 861 liradan bin 55 liraya, 81 bin 100 lirayı geçmeyenlerde 946 liradan bin 159 liraya, 81 bin 100 lirayı geçenlerde ise bin 33 liradan bin 266 liraya yükselecek. Yeniden değerleme harçları da etkileyecek. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 170.4 liradan 209 liraya, bir yıllık pasaport harcı 248.4 liradan 304.5 liraya, 2 yıllık harç 405.5 liradan 497 liraya, 3 yıllık harç 575.9 liradan 706 liraya çıkacak. Defter bedeli ise 133.5 liradan 163.6 liraya yükselecek.

CEP TELEFONU HARCI

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. Temmuz ayında harç 618 liradan bin 500 liraya çıkarılmıştı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç yeniden değerleme oranında artacak ve bin 838 liraya çıkacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yasak olan yerlerde sigara içmenin cezası ise 153 TL’den 187.5 liraya yükselecek. 153 lira olan dilenciliğin cezası da 187.5 lira olacak. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı bin 819 liradan 2 bin 229 liraya çıkacak. Emlak vergisi de yeniden değerlemeye göre belirleniyor. Yeniden değerleme oranın yarısı kadar belirleniyor. Bu durumda emlak vergilerindeki artışın da yüzde 11.29 olması bekleniyor.

Vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 artacak

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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