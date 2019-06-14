'Vegan' açılımı

TÜRKİYE’nin ilk ambalajlı su markaların-dan biri olan Pınar Su, 35. yılında hem ünvanını değiştirdi hem de dünyada ve Türkiye’de giderek yükselen hayvansal ürün içermeyen vegan tüketime uyumlu yeni meyve suları geliştirdi. İzmir merkezli Yaşar Holding’in bünyesinde 1984’ten bu yana faaliyet yürüten Pınar Su, artık yoluna Pınar Su ve İçecek olarak devam edecek. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su ve İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, vegan yaşamayı seçenlerde bir süredir artış gözlemlediklerini belirterek, “Yaşar Topluluğu olarak uzun bir süredir faaliyetlerimizi sürdürülebilir çevre ve sağlıklı yaşama katkı sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar pek çok ilke imza attık. Pınar Su ve

İçecek’te de yine bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin vegan sertifikalı ilk meyve suyu Pınar Frii’yi geliştirdik. Doğru ve sağlıklı gıdayı doğru fiyata tüketiciyle buluşturmak üzere Ar-Ge faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Vegan yiyecek-içecek tüketimi dünyada giderek yükselen bir piyasa. Pınar Et ve Pınar Süt’te de hayvansal proteine alternatif ürünler konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Feyhan Yaşar, “2017 yılında Bursa İnegöl’de açtığımız, endüstri 4.0’ı takip eden ve uygulayan fabrikamızla kaynak sayımızı 4’e çıkardık. Farklı bölgelerdeki kaynaklarımızda şişelediğimiz Pınar Su’yu ülkemizin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştırıyoruz” dedi. Hayata geçirdikleri değişimin bir iddia olduğuna inandığını belirten Yaşar, Pınar Su ve İçecek, ürün portföyüne maden suyu, meyveli maden suyu ve limonatayı da ekleyerek bir ‘içecek’ şirketi olduğunu kaydetti.

18 ÜLKEDE SATIŞTA

Pınar Su ve İçecek olarak ürünlerinin sadece yurt içinde değil yurtdışında da tüketicilerle buluştuğuna dikkat çeken Feyhan Yaşar, “Pınar Su ve İçecek olarak, ulusal düzeyde satış yapan büyük firmalar içerisinde yüzde yüz Türk sermayeli tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizi, ihracat yaptığımız İngiltere, Almanya ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere 18 farklı ülkede temsil ediyoruz. Yeni ürünlerimizle daha fazla ihracat yapmayı ve Pınar Su lezzetini daha fazla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Pınar Su ve İçecek , topluma, çevreye ve doğaya saygılı, insan kaynağına önem veren ve tüketici odaklı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir” diye konuştu.

ŞEKER PANCARI KULLANILDI

PINAR Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Doğal kaynak suyu ve meyvelerin lezzetinden oluşan Pınar Frii’nin; glukoz ve fruktoz şurubu içermeyen, şeker pancarı ile üretildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Meyve sularının bir kısmında bazı hayvansal ürünler kullanılıyor. Biz Pınar Frii’yi geliştirirken piyasada hayvansal ürün içermeyen yani vegan olan ürünlere talep olduğunu gördük. Bu konuda Türkiye’de ve dünyada ilkler arasında olmanın avantajını yakalamak istiyoruz. Pınar Frii’yi vitaminli gazlı içecek olarak şeffaf cam şişede 5 çeşit olarak tüketicinin beğenisine sunduk. Kırmızı üzüm, misket limonu, mandalina, kavun ve nar suyu seçeneklerimiz var. Gazlı/gazsız içecek kategorisi önemli bir alan burada faaliyetlerimizi artıracağız. Sağlıklı yaşama dönük ürün geliştirmeye devam edeceğiz. Örneğin sporculara özel PH değeri yüksek suyumuz çok ilgi görüyor. Pınar Su ve İçecek ayrıca, TÜBİTAK ARGE Sanayi Desteği (TEYDEB) başvurusu yapılan ve bu sene İzmir’de kurulan Ar-Ge laboratuvarıyla birlikte pazardaki trendlere paralel içecek portföyüne hız kesmeden yeni ürünler ekleyeceğini duyurdu.”