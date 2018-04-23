Uzun kuyruklar oluştu! İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
23.04.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Uzun kuyruklar oluştu! İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

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Uzun kuyruklar oluştu! İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

EDİRNE, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler, meşhur tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle, Edirne’de yerli ve hemen hemen her hafta sonu gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Yerli turistler, başta Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Kentin ünlü tava ciğeri de özellikle yerli turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle ciğercilerin önünde uzun kuyrukları oluşurken, dakikalarca sırada bekleyenler göze çarpıyor. Otellerin ve pansiyonların tamamen dolduğu kentte hafta sonu 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

’YETİŞEMİYORUZ’

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne’ye ciğer yemek için gelenlerin sayısında hızlı artış olduğunu bu nedenle müşterilere ciğer yetişemediklerini söyledi. Dinar, "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ciğer yemek için geliyorlar. Hatta gelenlerle konuştuğumuzda kendilerini ziyaret etmek için farklı illerden gelen misafirlerini de getiriyorlar. Bu nedenle bir ciğer turizm oluştu, gastronomi turizmi oluşturdu. Yetişemiyoruz. Bizim için çok tatlı telaş bu her geleni ağırlamaya çalışacağız" dedi.


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Ciğerci Erdal Akgün de gelen taleplere cevap vermek için yeni soğuk deposu kurarak önceden hazırladıkları ciğerleri burada stoklarını söyledi.


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

CİĞER YEMEK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Edirne’ye gezmek için turla gelen Nilgün Değirmenci, ciğer yemek için dakikalarca kuyrukta beklediklerini söyledi. Eskişehir’den eşi ve çocuklarıyla, tarihi yerleri gezip ciğer yemek için kuyrukta bekleyen Şükran Alay, yarım saat kuyrukta beklemelerinin ardından ciğer yediklerini söyledi. 


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Kırklareli’den eşi ile gelen ve 45 dakikadır sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Mümtaz Sürücü, "Yaklaşık 45 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Sırf ciğer yemek için Edirne’ye geldik. Ciğer yemek için 45 dakikadır bekliyorum, 45 dakika daha beklerim" dedi.


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

’OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ KAPASİTEYE ULAŞTI’

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, özelikle hafta sonları otellerde doluluk oranının yüzde 100 kapasitesine ulaştığını söyledi. Son 2 ayda Edirne’yi 200 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Hacıoğlu, "Adeta açık hava müzesi olan Edirne, 1400 üzerinde sahip olduğu kültür mirası sayesinde, tarih ve kültür turizminin odak noktasıdır. 


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

2017’de sadece Selimiye Camii’ni 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bunun ispatadır. Son 2 ayda 200 bin kişi kenti ziyaret etti, bu nedenle özellikle hafta sonu otellerin doluluk oranı yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Edirne’ye gezmeye gelenler gezilerinin ardından meşhur yaprak ciğerini yemek için ciğercilerin önünde uzun kuyruk oluşturuyor. 5-6 Mayıs’ta Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’ne 50 bin kişi gelmesini bekliyoruz" dedi.


Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

Uzun kuyruklar oluştu İsyan ettiler: Yetişemiyoruz

 

 

 

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