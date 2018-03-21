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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
21.03.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Uyum mağazalarının devrine mahkemeden onay

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Uyum mağazalarının devrine mahkemeden onay

Makro Market AŞ, bünyesindeki 73 mağazanın Migros’a satışına ilişkin icra hukuk mahkemesinde de onay çıktı. Satış kararına Rekabet Kurulu’nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi resmen sonlanmış olacak.

Songör Ailesi'nin sahip olduğu Makro Market'in 253 mağazası bulunuyordu. Söz konusu mağazaların bir bölümü Makro, bir bölümü ise Uyum adı ile faaliyet gösteriyor. 1.7 milyar lira cirosu olan Makro, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası şirketin yönetimi için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Makro Market ile ilgili yargılama süreci devam ederken, Uyum Marketlerin satışı için de bir takım görüşmeler yapıldı. Migros ile yürütülen görüşmelerde ise önemli bir aşama geçilmişti. Taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Varılan anlaşmayı mahkemenin onayı için de yapılan başvuruda bugün karar çıktı.

Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi, şirket avukatı Fidel Okan'ın başvuru üzerine, satış kararına onay verdi. Kararda yer alan bilgilere göre satış bedeli 105 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu tutarın 30 milyon lirası peşin kalan kısmı 36 taksit halinde ödenecek.

Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi
Mali sıkıntıya giren Makro Market konkordato istedi


Uyum mağazalarının devrine mahkemeden onay

Son dakika... Dev market zinciri el değiştirdi...
Son dakika... Dev market zinciri el değiştirdi...

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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