Son dakika... Dev market zinciri el değiştirdi...

Songör Ailesi'nin sahip olduğu Makro Market'in 253 mağazası bulunuyordu. Söz konusu mağazaların bir bölümü Makro, bir bölümü ise Uyum adı ile faaliyet gösteriyor. 1.7 milyar lira cirosu olan Makro, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası şirketin yönetimi için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Makro Market ile ilgili yargılama süreci devam ederken, Uyum Marketlerin satışı için de bir takım görüşmeler yapıldı. Migros ile yürütülen görüşmelerde ise önemli bir aşama geçildi. Taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Varılan anlaşmayı mahkemenin de onaylaması ile birlikte süreç, hisse devri için Rekabet Kurulu gündemine taşınacak.

Migros 56 adet uyum mağazası ve 17 adet makro marketi 105 milyon lira karşılığında devralmak için sözleşme imzaladı. Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105.000.000 TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.

Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."



HÜRRİYET EKONOMİ YAZARI JALE ÖZGENTÜRK, SATIŞIN OLACAĞINI YAZMIŞTI.

HİSSELER YÜKSELDİ

Migros hisseleri, satın alma haberinin açıklanmasından sonra yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Şirketin hisseleri saat 16.18 itibarıyla 24.480 TL'den işlem görüyor.