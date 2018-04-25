Üretici yeniden ‘Beyaz altın’a yöneldi

2001 yılında pamuk ekiminde devlet desteğinin kaldırılmasından sonra Manisa ovasından kaybolan pamuk, devlet desteğinin tekrar verilmeye başlanması ile yeniden ekilmeye başlandı.

Manisalı çiftçiler uzun süre ayrı kaldıkları beyaz altın olarak adlandırılan pamuğa kavuşurken Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde yaklaşık 400 dönümlük araziye pamuk ekimini gerçekleştiren Murat Malta, uzun bir aradan sonra ekimine başladıkları pamuğun daha fazla ekilmesini istediklerini ama çiftçilerin önlerini göremedikleri için tereddüt yaşadığını dile getirdi.



"Çiftçilerimiz pamuk ekmekte hala tereddüt yaşıyor"

Pamuk üreticisi Murat Malta, "Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde tarımla uğraşmaktayım. Bu sene yaklaşık 400 dönüm pamuk ekiyoruz. Pamuğa devlet tarafından verilen destek 2001 yılında kesildikten sonra alternatif ürün arayışını girdik.

Pamuğa alternatif olarak 2001 yılından bu yana 16 sene mısır ektik. Mısırdan elde ettiğimiz gelir düşünce, devlet tarafından pamuğa desteleme primi 2016 yılında verilmeye başlandı ve tekrar pamuğa döndük. Geçen sene uzun bir aradan sonra ilk defa ektik pamuğu. Bu sene ikinci yılımızda tekrar ekiyoruz. Allah bereket versin geçen sene güzel kazanç sağladık.

Ama uzun bir süre ekilmediği için çiftçi arkadaşlarımız pamuğa küstü diyebilirim. Geçen seneye göre bu sene pamuk eken çiftçi sayısında biraz artış var ama bu sayının daha da yükselmesini istiyoruz. Geçen sene mahallemizde yaklaşık 2 bin 250 dönüm pamuk ekilmişti, bu sene 4 bin dekara çıktı ama yine de çiftçilerimiz ekip ekmemekte tereddüt yaşıyor. Bu nedenle devletimizin pamuk ekiminin artması ve devamlılığının sağlanması için pamuğa vermiş olduğu destekleme primlerini arttırması gerekiyor. Çünkü çok meşakkatli bir iş ve çiftçi ekip ekmemekte tereddüt yaşıyor. Destekleme primlerinin yanı sıra pamuk üreticisine de mazot desteğinin verilmesini en kısa zamanda bekliyoruz" dedi.



Bakan Fakıbaba’ya seslendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da seslenen ve pamuk üreticisi olarak önlerini net görebilmek istediklerini aktaran Malta, "Tarım Bakanlığımızın açıklamış olduğu kararla 2 yıl aynı ürünü ektiğin zaman üçüncü yılda bu ürüne verilen desteklemenin iptal edileceği belirtiliyor. Biz üretici olarak bu durumdan son derece rahatsızız.

En azından bunun 5 yıl olmasının istiyoruz. Çünkü yaklaşık 17 sene sonra yeni ektiğimiz için arazilerimiz gübre deposu haline geldi. Pamuktan güzel verim alıyoruz. Son derece karlı ve ticaretli. Tarım bakanımıza da buradan seslenmek istiyorum.

İnşallah bu süreyi 5 yıla çıkarırlar. Biz de ona göre pamuk toplama makinesi alacağız ve tamamen pamuğa dönmek istiyoruz.

Girdilerinde çok fazla olması nedeniyle bizde kararsızlık var ve bu yüzden önümüzü net görebilmek istiyoruz. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. 2018 yılı hayırlı bereketli, bol mahsullü ürünler getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.



"Bizim çocuklarımız pamuğu çıkaramazlar"

Kendilerinden sonra gelecek neslin pamuk üretemeyeceğini öne süren Malta, "Biz babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla pamuk ekmeye devam ediyoruz.

Babalarımızdan aldığımız tecrübelerle. Tabi 20 yıla yakın bir ara verildikten sonra pamuk ekilemiyor.

Bizim çocuklarımız pamuk ekmesini bilmedikleri için pamuğu çıkaramazlar. Çünkü pamuk çok meşakkatli, emek isteyen bir ürün.

Toprakla çocuk gibi ilgilenip inceltilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Çiftçimizin yüzü gülerse hem bizim hem de tekstilcinin yüzü güler"

Pamuk ekimi sırasında arazide incelemelerde bulunan Çırçır Pamuk fabrikası sahibi Ali Erken ise şunları kaydetti:

"20 yıla yakın bir süre sonra Manisa ovasında tekrar pamuk ekilmesi hem üreticileri hem çırçırcıları hem tekstilcileri sevindirmiştir. Yıllar sonra çiftçinin tekrar pamuğa dönmesinin tabii ki nedenleri var.

Dünyada son 3 yıldır pamuk fiyatlarının yüksek olması ve devletimizin verdiği destekleme primleri pamuk ekimine çiftçimizi yönlendirdi. Çiftçimizin yüzü gülerse hem çırçırcının hem de tekstilcinin yüzü güler.

Tarım Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla iki yıl üst üste aynı ürün ekilirse üçüncü yıl hiçbir desteklemeden faydalanamıyor.

Bu 2 yıl değil de 5 yıl veya 10 yıl olarak uygulanırsa hem çiftçimiz önünü görebilir hem de pamuk ekimi daha da artar ve süreklilik sağlanabilir. İnşallah bu sezon herkese bol bereketli bir yıl olur. Herkese hayırlısı olsun."