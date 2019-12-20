Üç şirkete idari para cezası kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu Verusaturk, MMC Sanayi ve Marka Yatırım Holding’e ceza kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu olağan toplantısında bazı şirketler hakkında karar aldı. Halka açık olan ve yapmaları gereken şartları yerine getirmeyen Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar ile Marka Yatırım Holding’e idari para cezası kesti.

MMC Sanayi’ye 31.03.2019 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a gönderilmemesi nedeniyle 38 bin 308 lira, Marka Yatırım Holding’e 31.03.2019 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP’a gönderilmemesi nedeniyle 76 bin 616 lira idari para cezası uygulandı.

Verusaturk Girişim’e ise 3 eylemden dolayı çeşitli para cezaları verildi. Verusaturk’e verilen toplam ceza 69 bin 307 lira oldu.