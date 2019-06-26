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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Marmaris'te sektör temsilcileriyle buluştu. Bağlıkaya turizmde rekorların gelebileceğini söyledi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla’nın Marmaris ilçesinde sektör temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bağlıkaya, "Türkiye’de güven ve huzur istikrarlı şekilde arttığı sürece turizmde rekor rakamlarda artar" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak için bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, siyasi parti temsilcileri ile Muğla’nın Dalaman, Ortaca, Dalyan ve Marmaris ilçelerinde faaliyet gösteren 260 acente işletmecisi katıldı. Suat Esin, acentalara hitaben yaptığı konuşmada görevde bulundukları 11 ay süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Esin, "Sektörümüzün temsilcilerinin dayanışmalarını artırmak ve sorun ile çözümleri görüş alışverişiyle çözmek amacıyla bir araya geldik. Hepimiz turizm sektöründen ekmek kazanıyoruz. Kazançlarımızın sağlıklı ve yüksek olması için görüşlerimizi dile getirerek ortak akılla sorunları çözüme kavuşturmalıyız. El birliği verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun yoktur" dedi.

Marmaris’in önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, ise şunları söyledi:

’AVRUPA PAZARIMIZDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR’

"Bugün burada hem turizm sezon değerlendirmesi hem de iç sorunlarımızın görüş alışverişinde bulunacağız. 2019 turizm sezonu çok iyi başladı. Yabancı turist rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre tatmin edici. Türkiye’ye 50 milyon gibi bir yabancı turist hedefi vardı. Bu rakamlara şimdilik ulaşmak mümkün değil. Avrupalı turistin kendi içsel sorunları ve farklı nedenlerden dolayı gelip gelmeme durumu net değil. Avrupa pazarımızda belirsizlik devam ediyor. Turizm, günlük gelişen olaylardan etkilenen tek sektördür. Türkiye’de güven ve huzur devam ettikçe rekor rakamlar artacaktır. Turizm sektörü, kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorularla değil siyasi ve terör olaylarından kaynaklanan rakamlarla düştü. Ülkemizde huzur ve güven arttıkça yabancı turist rakamlarında da rekora ulaşacağımıza inanıyorum."

Konuşmalar ardından acenteciler kendi aralarında soru cevap şeklinde sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

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