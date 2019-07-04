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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.07.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019’da rekorlar devam edecek

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019’da rekorlar devam edecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, turizm sektöründe 2019’un rekorların devam edeceği bir yıl olacağını söyledi. Yerli turizmde de sıkıntı görülmediğini belirten Bağlıkaya, ilk 5 ayda beklentilerin üstünde başarı sağlandığını kaydetti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri Erzurum’daki seyahat acentaları yöneticileriyle buluştu. Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda soruları cevaplandıran TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2018den sonra bu yılda da yabancı ziyaretçi sayısında rekora gidildiğini, 5 aylık verilerin beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. 2019un rekorların devam edeceği bir yıl olacağını ifade eden Bağlıkaya, yerli turizmde de sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Turizm sektörünün ülkenin göğsünü kabartacak derecede başarılı olduğunu belirten Bağlıkaya, "Ülkemiz şu anda turizmde dünyada 6ncı sıraya yükseldi. Son 10 yılda yaşadıklarına bakarsak, sürekli kesintiye uğrayan, dış müdahaleye maruz kalan bir sektör buna rağmen kısa sürede toparlandı. 2016da yaşanan olayların arkasından, 2017de toparlanıp, 2018de rekor, 2019da tekrar rekor kırıyor. Zaten çok başarılı bir sektörümüz var. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var, düzelmesi gerekenler vardır. Ama bir anlamda sürecin içinde herkes kendi görevini, kendi özeleştirisini yapıyor" diye konuştu.

KÜLTÜR TURLARINA İLGİ 3 MİSLİ ARTTI

Yerli turizmde rakamların her geçen yıl artış gösterdiğini belirten Bağlıkaya, daha ekonomik bir tatil için erken rezarvasyonun önemli olduğunu söyledi. Avrupalıların tatillerini erken rezarvasyonla daha ucuz yaptıklarını anlatan Bağlıkaya, "Geç kaldığınız zaman tatil destinasyonlarını ekonomik bir fiyata satın alamıyorsunuz. Bu tür hallerde de alternatif tatil bölgeleri var. Turizmde revaçta olan bölgelerin dışında tatil yapılabilecek bir sürü bölge var. Deniz, kum, güneşin dışında kültür turları yükselen bir trend. Son dönemlerde vatandaşlar kültür turlarına 3 misli ilgi gösteriyor. Bulunduğumuz Erzurum bölgesi buna bir örnek. Ülkenin bir çok yerinde 40 derece sıcaklıkta insanlar nefes alamıyor. Burada hava ne kadar güzel. Vatandaşlar buraya tatile gelebilirler. Her kesime, her yaşa, bütçeye hitap edecek tatil mümkün. Tek başına tatil her zaman pahalıdır. Turlarla seyahat etmenin avantajlarından yararlanmak lazım" dedi.

Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumda turizm sektöründe yapılan çalışmalar hakkında TÜRSAB heyetine bilgi verdi. Toplantı sonunda Vali Memiş ve Başkan Sekmen, TÜRSAB yönetimine Oltu taşı tespih hediye etti.

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