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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Enver ALAS - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) 
29.08.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

En yetkili konuştu! Mucizevi şeyler oluyor

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En yetkili konuştu! Mucizevi şeyler oluyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’ye gelen ilk 7 aylık turist sayısı verilerini değerlendirdi. Bağlıkaya, "2016’yı yaşamış bir ülkede, 2018’de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ilk 7 ayda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 21,6 milyona yükseldi. Temmuzda yabancı turist sayısında yüzde 11,74’lük artış yaşanırken, turist sayısı 5,6 milyon kişi oldu.

Verileri değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunun beklenenden daha iyi geçtiğini ve sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Bağlıkaya, "2016’yı yaşamış bir ülkede, 2018’de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz" diye konuştu. Bakanlık verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 21,6 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış yaşandı. İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 31 oranında artarak 7,4 milyon seviyesini aştı. Antalya’ya ilk 7 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27 artarak, 6,6 milyon seviyesini geçti.

FİRUZ BAĞLIKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm sektörüne ilişkin açıkladığı ilk 7 aylık verileri DHA’ya değerlendirdi. Turizmde sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirten Bağlıkaya, "Yedinci ayın sonu itibariyle toplam yabancı ziyaretçi sayısı 21,6 oldu. Henüz döviz girdisi açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

AVRUPALI TURİST GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Firuz Bağlıkaya, özellikle Avrupa pazarında çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yaptı. Bağlıkaya, "Avrupa pazarındaki geri dönüşü bekliyorduk. Uzun süredir Orta Doğu, Çin ve Hindistan pazarları ağırlık devam ediyordu bütün hareket. Avrupa pazarı da geri dönüş yaptı. Almanya’da yüzde 20, İngiltere’de yüzde 37, Hollanda’da yüzde 30, Fransa’da yüzde 24 gibi çok ciddi geri dönüşler var. Toplamda 2018 yılı bir önceki yılın ilk yedi ayına göre yüzde 25’lik bir artış var. Rekor yılımız dediğimiz 2015’e göre de yüzde 6,2 civarında bir artış gerçekleşmiş. Hedefe doğru ilerliyoruz. İnşallah 40 milyon turist 32 milyar doları yakalayacağız" dedi.

"AVRUPALI TURİST BURAYA GELMEKTEN ÇOK MUTLU"

Zaman zaman Türkiye’nin bazı Avrupa devletleriyle yaşadığı siyasi sorunlara rağmen Türkiye’ye gelen Avrupalı turist sayısının son dönemdeki artışını değerlendiren Bağlıkaya, "İnsanlar hükümetlerin kendi aralarındaki sorunlara çok fazla takılmıyorlar. Eğer bir rekabet üstünlüğünüz varsa, hizmetiniz iyi sunuluyorsa siyasilerin ne söylediğine insanlar bakmıyor. Görüldüğü gibi Türkiye’ye dönüşler başladı. Avrupalı turist de istediği her şeyi bulduğu, hem tarihi doğal güzellikleri hem servis kalitesiyle özlediği destinasyona dönüş yaptı. Bu artmaya da devam edecek. Sonuç olarak Avrupalı turist buraya gelmekten çok mutlu" ifadelerini kullandı.

"40 MİLYON TURİST VE 32 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ"

Turizmde 2018 yılı için "40 milyon turist ve 32 milyar dolar gelir" hedefine emin adımlarla gittiklerini aktaran Bağlıkaya, "Bu çok ciddi bir hedef. 2016’yı yaşamış bir ülkede 2018’de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz. Rakiplerimizle mukayese edildiğinde çok önemli üstünlüklerimiz var. Hak ettiğimiz yere doğru da gidiyoruz. Bu hedefleri yakalayacağız. İnşallah bir aksilik olmayacak. 2019’a da bu motivasyonla başlayıp daha iyi şeyler yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

BAYRAM TATİLİ TURİZMCİLER AÇISINDAN ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 9 günlük bayram tatilinin turizm sektörü açısından yüzleri güldürdüğünü ve turizmciler açısından şenlik havasında geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ağustos ayı, bütün pazarlar için bakıldığında yüksek bir sezondur. Türkiye’de de zaten tatil dönemi ve bunun üzerine bir de 9 günlük bir tatil oldu. Oteller doluydu, uçaklar ve otobüsler doluydu. Çok ciddi bir iç ekonomik hareket yaşandı. Vatandaşlarımızın bundan sonra biraz daha erken rezervasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Hem istedikleri yerde kalabilmeleri hem fiyata tatil alabilmeleri açısından erken rezervasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar seyahat planlarını erken yapmalarını tavsiye ediyorum."

TÜRKİYE’YE AVRUPA OECD ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ YÜZDE 29,18 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak-Temmuz dönemine ait rakamlardaki artış dikkat çekti. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 29,18 artarken, Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış turizmcinin yüzünü güldürdü. Buna göre, Almanya’dan gelen ziyaretçi yüzde 20,45 artış ile 2 milyon 321 bin 529, İngiltere’den gelen ziyaretçi yüzde 37,2 ile 1 milyon 212 bin 906, Hollanda’dan gelen ziyaretçi yüzde 29,81 ile 589 bin 572, Fransa’dan gelen ziyaretçi yüzde 24,12’lik artış ile 417 bin 709 kişi oldu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 29,6 artarken, 7 aylık dönemde 3 milyon 276 bin 046 kişi ülkemize ziyarette bulundu.

KİŞİ BAŞI HARCAMASI YÜKSEK ÜLKELERDEN TALEPTE ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ YAŞANDI

Uzakdoğu ve Latin Amerika gibi harcama potansiyeli yüksek pazarlarından gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüksek oranda artış kaydedildi. Çin’den gelen turist sayısı yüzde 88,77 oranında arttı. İlk 7 ayda 225 bin 29 Çinli turist Türkiye’ye geldi. Hindistan’dan gelenlerde yüzde 95,12, Japonya pazarında yüzde 76,70 artış yaşandı. Brezilya, Arjantin gibi harcama potansiyeli yüksek Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 74,23 seviyesinde artış gösterdi. Güney Amerika’dan toplam 138 bin 493 turist geldi.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN GELEN TURİST SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Katar’dan gelen turist sayısı yüzde 123 oranında arttı. 52 bin 851 Katarlı turist gelirken, yüzde 30,8 oranında bir artışla 445 bin 875 Suudi Arabistanlı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Ayrıca, Lübnan pazarında yüzde 43,2’lük bir artış, Ürdün pazarında yüzde 51’lik, Kuveyt’te ise yüzde 22,6’lık bir artış yaşandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.08.2018)
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