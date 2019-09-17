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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
17.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

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TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünyada turizm yüzde 3- 4 büyürken, Türkiye’nin bu büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi. Bülbüloğlu, "Bizim de petrolümüz, turizm" dedi.

TÜROFED Genel Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm yılının hem Güney Ege Bölgesi’nde hem de Akdeniz Bölgesi’nde çok iyi geçtiğini belirterek, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman gibi Güney Bölgesi’ni kapsayan şehirlere gelen dış pazar talebinin büyüdüğünü belirten Bülbüloğlu, şöyle dedi:

"Bu yıl sezon başı biraz durgundu. Nedeni Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi rakiplerimizin öne geçmemizden dolayı verdikleri tepkiyle, konaklama fiyatlarında indirim yapması. Nisan ortasından itibaren Avrupa başta olmak üzere alternatif dediğimiz Sırbistan, Belçika, Polonya, Danimarka ve İsviçre gibi pazarlardaki artış, büyüme hızımızı artırdı. Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos ayları, çok verimli ve kazançlı geçti. Nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otellerimiz, bu ay ise yüzde 90 dolu. Ekim ve kasım ortasına kadar doluluk aynı seviyede olacak."

2020 İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ

Bu yıl turizm sezonunu çok iyi geçirdiklerini belirten Bülbüloğlu, "Güney Ege Bölgesi için İngiliz pazarı birinci sırada. Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman çevresi, İngiliz pazarının en çok tercih ettiği şehirlerden. Ülkemize yaz ayında gelen 5 milyon İngiliz’in yarısı Güney Ege Bölgesi’ni tercih etmekte. İngiliz aileler, 1 yıl önceden tatil planı yapar. Bu planlarına göre; şu anda gelecek seneye ön rezervasyonlarda ciddi artış söz konusu. İngiliz pazarı yanı sıra Hollanda, Almanya, Belçika ve Kuzey Avrupa ülkeleri kasım ayından itibaren ülkemizde tatil yapmak için ön rezervasyonlarını yaptıracaktır" dedi.

Geçen yıl yaşanan ekonomik sıkıntıları aşma döneminde olduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Bu ekonomik sıkıntıları aşmamızın en büyük katkısı turizmdir. Turizm sektörü, bacasız sanayidir. Bizim petrolümüz, turizmdir. Ülkemizi tanıtan ve ekonomik lokomotif olan turizm sektörüdür. Çeşitli ülkelerden ne kadar çok yeni turist gelirse, o kadar çok Türkiye güzellikleri tanınır. Gelen yeni turistler misafirperverliğimizi, kültürümüzü, doğamızı ve güzelliklerimizi görür, bakış açıları değişir. 2019 turizm sezonunu çok iyi geçirdik. 2020 için çok umutluyuz" dedi.

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