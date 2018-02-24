TURKTRADE’ye ‘Çaycı’ başkan

TURKTRADE, çatısı altında topladığı 32 büyük ve kurumsal şirket kanalıyla Türkiye’nin ihracatının yaklaşık üçte birini temsil ediyor. Diğer yandan 1983 yılında kurulan derneğin son 20 yıldır Genel Sekreterlik görevini sürdüren, Süleyman Gedik’in emekliliğe ayrılması sonrasında Derneğin Genel Sekreterlik görevini TURKTRADE Yönetim Kurulu eski üyelerinden İlfeta Aksoy yürütecek. TURKTRADE’in yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: “Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk, Sayman Üye Yusuf Bulut Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Bulgurlu, Hakan Ateş, Vedat Aydın, Cüneyt Başbakkal, Turan Erdoğan, Rasih Öztürkmen, Şafak Duran ve Haluk Giray.”