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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkler Çin’den altın ödülle döndü

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Türkler Çin’den altın ödülle döndü

Çin’de düzenlenen Pekin Expo 2019’un yıldızı, yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türk pavilyonu oldu.

Anadolu’nun 12 bin yıllık köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari ile tasarlanan Türk pavilyonunda ziyaretçiler, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 mimari eserle küçük bir Türkiye turunun yanı sıra Türk mücevherlerinden tekstiline, zeytinyağından fındığa kadar Türkiye’nin önde gelen ihracat ürünlerini de keşfetme imkânı buldu. Pekin Expo’da altı ay boyunca yaklaşık 20 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan ve ziyaretçilerin her köşesini ayrı bir fotoğraf alanı olarak kullandığı Türk Pavilyonu, IAHP (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) tarafından verilen Özel Altın Ödül ve Onur Belgesi ile başarısını tescilledi. Ziyaretçi yoğunluğu, tasarım ve konsepti ile ödüle layık görülen Türk Pavilyonu, ülkemizin sahip olduğu tüm güzellikleri dünyaya en iyi şekilde duyurmayı başardı. Milano ve Astana Expo Türk pavilyonu projeleriyle de uzun yıllardır Türkiye tanıtımını başarıyla yürüten Design Dream Factory (dDf) Ajans Başkanı Doğan Ekmekçi, “Çin hükümetinin Türkiye Pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istemesi ve bu ödül tüm emeklerimize değdi” dedi.

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