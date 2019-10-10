Türkler Çin’den altın ödülle döndü
Çin’de düzenlenen Pekin Expo 2019’un yıldızı, yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türk pavilyonu oldu.
Anadolu’nun 12 bin yıllık köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari ile tasarlanan Türk pavilyonunda ziyaretçiler, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 mimari eserle küçük bir Türkiye turunun yanı sıra Türk mücevherlerinden tekstiline, zeytinyağından fındığa kadar Türkiye’nin önde gelen ihracat ürünlerini de keşfetme imkânı buldu. Pekin Expo’da altı ay boyunca yaklaşık 20 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan ve ziyaretçilerin her köşesini ayrı bir fotoğraf alanı olarak kullandığı Türk Pavilyonu, IAHP (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) tarafından verilen Özel Altın Ödül ve Onur Belgesi ile başarısını tescilledi. Ziyaretçi yoğunluğu, tasarım ve konsepti ile ödüle layık görülen Türk Pavilyonu, ülkemizin sahip olduğu tüm güzellikleri dünyaya en iyi şekilde duyurmayı başardı. Milano ve Astana Expo Türk pavilyonu projeleriyle de uzun yıllardır Türkiye tanıtımını başarıyla yürüten Design Dream Factory (dDf) Ajans Başkanı Doğan Ekmekçi, “Çin hükümetinin Türkiye Pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istemesi ve bu ödül tüm emeklerimize değdi” dedi.
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