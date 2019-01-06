Türkiye’ye yatırım yapan, pişman olmaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 105 milyon dolarlık yatırımla Manisa’da kurulan Pepsico fabrikasının açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fabrikamızın istihdamın yanı sıra Manisa’da ticaretin gelişmesinin de katkıları olacağına inanıyorum. Böylesi bir yatırımın hizmete girmesi ayrıca takdire şayandır. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketinden olan Pepsico’nun 6’ncı tesisini ülkemizde inşa etmesi ülkemize ve ekonomimize duyulan güvenin bir tezahürüdür. Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Ülkemize yatırım yapan kimse hiçbir zaman pişman olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

38 MİLYAR DOLAR OLDU

Erdoğan, son yıllarda Türkiye’ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Okul yıllarımda bir hocam derdi ki, ‘Para bir civa gibidir, uygun bir yeri bulunca oraya kaçar.’ Güneydoğu Anadolu bölgemiz terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Bugünleri de göreceğiz. O zaman terörün de esamesi inşallah okunmayacak. Bu süreçte Türk müteşebbislerin yurtdışında yatırımlarında çok ciddi artışlar oldu. Yurtdışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimiz 122 ülkede 322 milyar dolara ulaştı.

GÖREVİM HEDEF VERMEK

İhracatımızın 5 kat artışla 168.1 milyar dolara çıkması Türkiye’ye olan ilginin neticesidir. Benim görevim bütün Bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben gider bakan olurdum. Biz hedef vereceğiz, bakanlarımız da dünyayı kazan kendileri de kepçe olacak, dalıp, dalıp çıkacaklar. Ülkemiz yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en güvenilir en liberal limanlardan biridir. Zengin ile fakir arasında uçurumu gidermek için, sosyal yardımlardan desteklere kadar pek çok alanda vatandaşımızın yanında olduk.”

Erdoğan, “Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık. Gelir dağılımında adaletin tesisinde de iyileştirmeler yaptık. Ekonomik başarının formülü siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, oraya yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye’de hep koalisyonlar hükümeti vardı. Bu dönemlerde de istikrar olmadı” dedi.

Açılışın ardından Erdoğan, Pepsico’nun karşısında, şaft üretimi yapan Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine geçti. Fabrikaya yürüyerek giden Erdoğan, “İnşallah bu yıl 80 milyon dolar ihracatı olan bu fabrika 3 haneli rakamlara, 250-300’e ulaşacak. Burada da 830 personel çalışıyor. İnşallah bu sayı, 1000 hatta 1500’leri bulur” dedi. Erdoğan daha sonra fabrikanın açılışını yaptı.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR ÜLKE

TÜRKİYE’de Doritos, Lay’s, Ruffles gibi markalarıyla bilinen dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye’deki altıncı fabrikasını dün Manisa’da açtı. 105 milyon dolarlık yatırım maliyeti ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen fabrika 100 bin metrekarelik alanda inşa edildi. 47 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada yıllık 20 bin tona karşılık gelen 250 milyon paket atıştırmalık üretilecek. Türkiye’nin kendileri için çok stratejik bir pazar olduğunu söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, Pepsico’nun şu anda Türkiye’de Çorlu, İzmir ve Adana’da içecek ve Kocaeli ve Mersin’de yiyecek fabrikasının bulunduğunu, Manisa’daki yiyecek fabrikasıyla toplam 6 fabrikaya ulaşacaklarını söyledi. Manisa fabrikasında 11 üretim hattı bulunacağını anlatan Yüksel, “Şu anda 3 hatta üretim başlayacak. 7 yıl içinde 11 hattın tamamı devreye girecek. Şu anda 300 kişiye istihdam sağlanıyor. Tam kapasiteye geçildiğinde 500’e çıkacak” diye konuştu. Bu fabrikada üretilen ürünler Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacak. Avrupa’daki pazarlara ise Doritos ihraç edecek. Yani Avrupa’daki marketlerde satılan Doritos’lar Manisa’da üretilmiş olacak. Doritos ürünlerinin yüzde 25’i Romanya, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, Estonya, Polonya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’a ihraç edilecek.