'Türkiye’nin doğru adres sıkıntısı var'
Bankalar, sigorta ve kargo şirketlerinin her gün sokakta yüz binlerce noktaya dokunduğunu anlatan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Bunların hepsi doğru adres doğru konum istiyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi sıkıntı var" dedi.
“ÇÖZÜMÜ TEK BAŞARSOFT SUNUYOR”
Aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin adres ve harita sorununa çözümlerini etkinlikte paylaştıklarını belirterek, “Bankalar, sigorta şirketleri, kargo şirketleri bunlar her gün sokakta yüzbinlerce noktaya dokunuyorlar veya bir şeyleri hareket ettiriyorlar. Ve her birinde bir adres var. Ya senin evine gelen bir kargo var ya senin götürdüğün bir fatura var ya senin şikayetçi olduğun bir hizmet var ve bununla ilgili iş var. Bunların hepsi doğru adres doğru konum istiyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi sıkıntı var. Başarsoft bunu çözen tek firma” dedi.
“100’ÜN ÜZERİNDE YAZILIMCIMIZ VAR”
Başarsoft bünyesinde 100’ün üzerinde üst düzey yazılımcının bulunduğuna işaret eden Alim Küçükpehlivan konuşmasının devamında “Başarsoft olarak, 2017 yılını bir önceki yıla göre büyüyerek 250 çalışan ve 40 milyon TL ciro ile kapattık. Temel iş alanlarımız olan dijital harita üretimi, akıllı şebeke yönetimi yazılımlarının yanında, yeni alanlarda ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.
Yazılımın en az nakit sermayeye ihtiyaç duyan, Türkiye’nin genç nüfusu ile çok uyumlu bir gelişme alanı olduğunun altını çizen Alim Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin inşaata dayalı büyümeden yazılıma dayalı büyümeye geçmesi durumunda hedeflediğimiz büyüme, milli gelir, ihracat rakamlarına ulaşabilmesi mümkün hale gelecektir. Endüstri 4.0 ile üretimdeki ucuz işgücü avantajları da artık tüm dünyayı eşit hale getirdiğinden, yazılım gibi ileri teknoloji alanlarına yatırım yapmayan tüm ülke ve şirketler gelecekte sadece tüketici konumuna düşeceklerdir” şeklinde konuştu.
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