'Türkiye’nin doğru adres sıkıntısı var'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
11.05.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

'Türkiye’nin doğru adres sıkıntısı var'

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'Türkiye’nin doğru adres sıkıntısı var'

Bankalar, sigorta ve kargo şirketlerinin her gün sokakta yüz binlerce noktaya dokunduğunu anlatan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Bunların hepsi doğru adres doğru konum istiyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi sıkıntı var" dedi.

 

“ÇÖZÜMÜ TEK BAŞARSOFT SUNUYOR”
Aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin adres ve harita sorununa çözümlerini etkinlikte paylaştıklarını belirterek, “Bankalar, sigorta şirketleri, kargo şirketleri bunlar her gün sokakta yüzbinlerce noktaya dokunuyorlar veya bir şeyleri hareket ettiriyorlar. Ve her birinde bir adres var. Ya senin evine gelen bir kargo var ya senin götürdüğün bir fatura var ya senin şikayetçi olduğun bir hizmet var ve bununla ilgili iş var. Bunların hepsi doğru adres doğru konum istiyor. Türkiye’de bu konuda çok ciddi sıkıntı var. Başarsoft bunu çözen tek firma” dedi.

“100’ÜN ÜZERİNDE YAZILIMCIMIZ VAR”
Başarsoft bünyesinde 100’ün üzerinde üst düzey yazılımcının bulunduğuna işaret eden Alim Küçükpehlivan konuşmasının devamında “Başarsoft olarak, 2017 yılını bir önceki yıla göre büyüyerek 250 çalışan ve 40 milyon TL ciro ile kapattık. Temel iş alanlarımız olan dijital harita üretimi, akıllı şebeke yönetimi yazılımlarının yanında, yeni alanlarda ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

Yazılımın en az nakit sermayeye ihtiyaç duyan, Türkiye’nin genç nüfusu ile çok uyumlu bir gelişme alanı olduğunun altını çizen Alim Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin inşaata dayalı büyümeden yazılıma dayalı büyümeye geçmesi durumunda hedeflediğimiz büyüme, milli gelir, ihracat rakamlarına ulaşabilmesi mümkün hale gelecektir. Endüstri 4.0 ile üretimdeki ucuz işgücü avantajları da artık tüm dünyayı eşit hale getirdiğinden, yazılım gibi ileri teknoloji alanlarına yatırım yapmayan tüm ülke ve şirketler gelecekte sadece tüketici konumuna düşeceklerdir” şeklinde konuştu.

 

 

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