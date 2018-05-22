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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2018 - 23:07, Son Güncelleme:

Türkiye'den ABD'ye karşı hamle: Resmen iletildi

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Türkiye'den ABD'ye karşı hamle: Resmen iletildi

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamasının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden karşı hamle geldi.

AA muhabirinin DTÖ kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye, ABD'nin hamlesine karşılık DTÖ'ye bazı ürünlere vergi uygulayabileceğine dair bildirimde bulundu.

Buna göre, Türkiye, ABD'den ithal ettiği 22 ürüne aynı toplam miktarda vergi uygulayacağını DTÖ'ye iletti.

"260 MİLYON DOLAR GÜMRÜK VERGİSİ ALACAK"

Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği ürünlere uygulayacağı verginin, ABD'nin Türk çelik ürünlerine uygulayacağı yüzde 25 vergiye tekabül ettiği öğrenildi. Böylelikle, eğer iki ülke anlaşmaya varamazsa, Türkiye bildirimde bulunduğu 22 ürünün Türkiye'ye ihracatından yaklaşık 260 milyon dolar gümrük vergisi alacak.
Öte yandan, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan ve Japonya'nın da ABD'ye karşı DTÖ'ye benzer bildirimlerde bulunduğu bilgisi alındı.

ABD Başkanı Trump, mart ayında yaptığı açıklamada "Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız." demişti.

GEÇEN HAFTA ZİYARET

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergiler
konusuna değinmişti.

Metin, "Eğer yakın zamanda Türkiye lehine bir değişim söz konusu olmazsa Dünya Ticaret Örgütüne müracaatımızı yapacağız ve karşı önlemler alacağımızı bildireceğiz. Şu noktada ABD'nin yapacağı son değerlendirmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

 

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