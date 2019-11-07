Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı
GeriEkonomi Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihracatı

 Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da sezonun 5 ayında 56 ülkeye yaklaşık 120 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den 5 ayda gerçekleştirilen yaş üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 120 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat ve hasat eş zamanlı devam ediyor. Başta coğrafi tescilli ürün "Sultani" olmak üzere "İmparator" ve "Superior" gibi üzüm türleri dış pazarda satışa sunuluyor. Dönemsel olarak 1 Haziran'da başlayan üzüm ihracatı, yüz güldürüyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 1 Haziran-31 Ekim arasında 120 milyon dolarlık üzüm ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 103 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanırken, bu dilimde yüzde 15'lik bir artış yaşandı.

Yaş üzüm ihracatı yeni yılın ilk ayına kadar devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve Almanya, en fazla üzüm ihraç edilen ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl yaklaşık 250 bin ton yaş üzümün üretildiği Manisa ovalarında bu sene yüzde 100 artışla yaklaşık 500 bin tonluk rekolte bekleniyor.

"İHRACATTA 150 MİLYON DOLARA ULAŞACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUZ"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduklarını söyledi. Sarıgöl'de üzüm hasadının devam ettiğini vurgulayan Ülgen, "Bir yandan ihracat devam ederken diğer yanda da bağlardan hala üzüm toplanıyor. Dalında bekleyen 100 bin ton üzüm var. Bunun da büyük bölümü ihracata gidecek. Sezon sonuna kadar ihracatta 150 milyon dolara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da üzüm ihracatından güzel haberler aldıklarını belirtti. Bu sezon hava şartlarının çok iyi gittiğini anlatan Uçak, şunları kaydetti:

"1 Haziran'da başlayan sezonda 56 ülkeye 120 milyon dolarlık üzüm ihraç ettik. Üzüm kalitesi çok iyi ve geçen sezona göre yüzde 15 artış yakaladık. Kasım ayındayız ve halen bağlardan üzüm topluyoruz. Üretici ve ihracatçı için iyi bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamların daha da üzerine çıkarız." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle