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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
28.09.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Türkiye’de üretene teminatsız kredi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Türkiye’de üretene teminatsız kredi

Yeniden faaliyete geçmeye hazırlanan Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, makine, güneş paneli ve rüzgâr pervanesi gibi ithal ikameli projelere teminatsız kredi vermek istediklerini belirterek, “Bu projeleri Türkiye’de üretenlere kaynak olarak atıl arazileri kullanacağız. Proje verimli olarak yürümeye başladıktan sonra o projedeki hisselerimizi satacağız. Bu modelin yürümesini istiyorum” dedi.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) da yer alarak tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı. “Hayalim ithal ikameli projelere teminatsız kredi vermek” diyen Sayın, “Proje, rantabl olarak yürümeye başladıktan sonra o projedeki hisselerimizi satacağız. Bu benim idealim. Yönetim Kurulu’muzda bunu tartışacağız. Bu modelin yürümesini istiyorum” dedi. Sayın, atıl arazileri Emlak Bankası’nın değerlendireceğini belirtirken, “Bunlar bir nevi kaynak da olacak” diye konuştu.

FAALİYETE GEÇİYORUZ

Emlak Bankası’nın tasfiyesi sürecinde 200’ün üzerinde personelle çalıştıklarını söyleyen Sayın, “O tarihte elimizde hiçbir menkul ve gayrimenkul yoktu, sadece ödenmemiş krediler vardı. Biz ödenmemiş kredileri tahsil edeceğiz, Hazine’ye olan borcumuzu ödeyeceğiz, sıra cetvelindeki borcumuzu ödeyeceğiz. Anadolu Bankası’ndan gelen bir problem var, onu çözeceğiz ve sonra burayı canlı yapacağız. Benim kafamdaki model ilk baştan itibaren buydu” dedi. 27 Mayıs 2017’de tüm bu süreçlerin tamamlanarak bankanın tasfiye kapsamından çıkarıldığını belirten Sayın, artık faaliyete geçme noktasına geldiklerini söyledi. Yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandıklarını ve genel kurullarını yaptıklarını kaydeden Sayın, “Ana sözleşmemizi Emlak Katılım Bankası olarak düzenledik. Genel Müdürlük binamızı da prensip olarak bulduk, İstanbul Finans Merkezi civarında olacak. Genel müdürlüğümüze Deniz Aksu atandı. Şimdi de ana sözleşme çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Emlak Bankası’nın mutlaka emlak işine karışacağını kaydeden Sayın şöyle devam etti: “Benim idealim Türkiye’de esas olarak ihracatı artırmak, ithalatı azaltmak. İthal ikameli projelere kredi verilmesini hep istedim. Türkiye’de en fazla ithal edilen neyse, Türkiye’de yapılması gerekenleri yapacaklara teminatsız kredi vermek. Proje devlet tarafından uygun bulunmuş, teşvikini almış olacak. Biz de inceleyeceğiz. Arsası da nereden alınacaksa biz alacağız. İstismar edilmesini istemiyoruz. Daha önce birçok teşvikler verildi. Metrekaresini 5 lira alırken 15 lira gösterip, paranın bir kısmını başka yerlere harcadılar. Bu nedenle biz alacağız. Makinelerin akreditifinin açılmasını sağlayacağız. Hammaddesini ambara koyup rehin alacağız. Sonra, sermaye ortaklığı veya doğrudan ortaklıkla işi yürüteceği. Proje yürümeye başladıktan sonra da, ortaklara ‘Biz haklarımızı size satmak istiyoruz’ diyeceğiz veya halka açacağız. Projeden çekileceğiz. Bu modeli yönetim kurulumuzda tartışacağız.” 

BAKAN ATIL ARAZİLERİ VERDİ, HAVAYA UÇTUK

İthal ikameli proje denildiğinde kapsama birçok konunun girdiğini belirten Sayın, “Mesela yenilenebilir enerjinin birçok unsuru yurtdışından getiriliyor. Güneş enerjisi panelleri, belli sürelerle yenileniyor. Türkiye’de üretilebiliyorsa, neden dışarıdan getirtelim. Birçok ithal ettiğimiz makine var, onların Türkiye’de yapılmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da kendilerine çok güzel bir kaynak gösterdiğini belirten Sayın, “Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün atıl arazilerini bizim değerlendirmemizi istedi. Bu kaynağı bize bakanımız sundu, biz de havalara uçtuk. Sukuk yoluyla bu arazileri değerlendirebiliriz. Bu Emlak Bankası’nın projeleri için de kaynak olacaklar” dedi.

KIYMETLİ TAŞLARA YATIRIM YAPACAĞIZ

Emlak Bankası olarak kıymetli taş konusuna da eğilmek istediklerini söyleyen Sayın şöyle devam etti: “Kıymetli taşlarda İstanbul’u merkez haline getirmek istiyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetlerde bir yığın kıymetli taş var. Hindistan’a gidiyor, kesilip biçiliyor ama nemasını Belçika ve Hindistan yiyor. Bunu İstanbul’a getirmek istiyoruz. Bunun için makinelerini ve ustalarını transfer edeceğiz. Burada kesip biçip, cilalayıp, satışını yapacağız. Mücevheratçılar Derneği’yle de görüştük. Biz de finansman kısmında olacağız. Gerekirse ortak olacağız.”

YAPTIĞIMIZ TASARRUFU PERSONELE DAĞITALIM

KAMUDA tasarruf için de Sayın, şu öneriyi yaptı: “Ben diyorum ki, tasarruf şöyle olmalı. Bir kamu kurum ve kuruluşunun yıllık ortalama harcama rakamları alınsın. Devlet desin ki, ‘ben size ortalamalara göre, örneğin 100 TL’yi taahhüt ediyorum. Bundan sonraki harcamalarınızda ne kadar bunun altına düşerseniz, o tasarrufun yüzde 10’u merkezi yönetime, yüzde 10’ununu kendi içinizdeki bir fona ayıracaksınız. Tasarrufun yüzde 80’inini de, bakan dahil personele eşit dağıtacaksınız. Bu yolla kurumların harcamalarının artmasını engelleyeceksiniz. Keyfi harcamaları önleyeceksiniz. Tasarrufa kurumda çalışan sahip çıkacak.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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