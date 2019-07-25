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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Türkiye'de ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti!

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Türkiye'de ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti!

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti. Kapadokya semalarında oluşan görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğrafladı.

11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı ve her gün 180 balonun havalandığı Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivalini 4 gün boyunca 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.

Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti
Kapadokya bölgesinde peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin, istakoz, arı, bardak, koyun ve benzeri figürlerdeki balonlar gökyüzünde birbirinden güzel görüntüler oluştururken Kapadokya semalarında oluşan bu görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğrafladı.
Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti
“KAPADOKYA BALON FESTİVALİNİ 100 BİN TURİST TAKİP ETTİ”

Türkiye’nin ilk balon festivalini düzenleyen Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Türkiye’de ilk kez düzenlenen balon festivaline olan ilgiden son derece mutlu olduklarını kaydederken sabahın erken saatlerinde gerçekleşen balon uçuşlarını 100 bin yerli ve yabancı turistin takip ettiğini söyledi. Aydoğan, “Kapadokya balon festivali Türkiye’de ki ilk balon festivaliydi. Başarılı geçtiğini düşünüyoruz. 11 ülkeden 15 farklı figürlere sahip balon ve bir tane de air shop balon olarak adlandırdığımız hava aracıyla gerçekleştirdiğimiz festivale bölgemizdeki balon firmalarından da yine katılımlar oldu. 

Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti
Aynı zamanda ticari uçuşlarımız da devam etti. Balon festivali boyunca günde uçan balon sayısına baktığımızda 180 balon değişik saatlerde uçuşlar gerçekleştirdi. Balon festivaline gelen ilgiye baktığımızda ilgi düşündüğümüzden de fazlaydı. Festivali 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turist takip ederken özellikle sosyal medyadan çok fazla takip vardı. Bu açıdan Türkiye’de ilk kez yapılan balon festivalinin oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz” dedi.
Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti
“KAPADOKYA BALON FESTİVALİ GELENEKSEL HALE GELECEK”

Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan, Türkiye’de ilk kez düzenlenen sıcak hava balon festivalini geleneksel hale getireceklerini ifade etti. Aydoğan, “Kapadokya balon festivalini yıllara yayarak geleneksel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Umut ediyoruz ki gelecek sene düzenleyeceğimiz festival daha kapsamlı ve bölgemize daha geniş bir şekilde olacak şekilde festivali yapmayı düşünüyoruz. 

Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti
Daha fazla katılımcıyla birlikte bu görsel şovu tüm yerli ve yabancı misafirlerimize göstermek istiyoruz. Dünyanın değişik noktalarında katıldığım festivalleri göz önünde bulundurursak ulusal medyamızda ve yabancı basında Kapadokya’daki balon festivaline ilgi çok daha fazlaydı. Bu da gösteriyor ki Kapadokya’da düzenleyeceğimiz festival tüm dünyada daha büyük ses getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiyede ilk kez düzenlendi... Binlerce turist oraya akın etti

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