Türkiye'de 7, Rusya'da 16 lira!
Son TÜFE verisine göre, Türkiye'nin zam şampiyonu olan domates, Rusya'da 175 ruble (16 lira 13 kuruş) torbaya giriyor.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 35,30 ile domates oldu. İç pazarda kilosu ortalama 6-7 liradan satılan domates, Türkiye'nin en fazla meyve ve sebze ihraç ettiği ülkelerden Rusya'da 16 lira 13 kuruşa (175 ruble) satılıyor.
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