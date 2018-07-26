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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.07.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Türkiye turizmi, Alman pazarında yeniden yükseliyor

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Türkiye turizmi, Alman pazarında yeniden yükseliyor

Almanya’da turizm sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin Almanya için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve 2015'teki rekor seviyedeki turist sayısına ulaşmanın bu yıl mümkün olabileceğini bildirdi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kaldırılmasının ardından Almanya, geçen hafta Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesini hafiflettiğini duyurdu. 

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesini hafifletmesiyle Alman turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin daha da artacağı ve 2015 yılındaki rekor seviyelerin 2018'de yakalanabileceği konuşulmaya başlandı. 

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Alman turizm sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin Almanya için çok önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam ettiğini belirtirken, 2015'teki rekor turist sayılarının bu yıl da yakalanabileceğini görüşünü paylaştı. 

“2018'DE TÜRKİYE'NİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ GÖRÜYORUZ” 

Alman Seyahat Acentaları Birliği Sözcüsü Kerstin Heinen, 2015 yılından beri Alman turist sayısındaki düşüşe rağmen, Türkiye’nin hala Alman turistlerin en gözde tatil yerlerinden biri olduğunu söyledi. 

“2018'de Türkiye'nin geri dönüşünü görüyoruz.” diyen Heinen, yaz sezonu için yapılan rezervasyonların haftalar boyunca önemli ölçüde arttığını, 2018 yaz ayına ait olan rezervasyon ve satış gelirleri iki katına çıktığını ancak 2015'deki zirve değerlerin altında kaldığını dile getirdi. 

Heinen, OHAL’in sona ermesinin etkilerine ilişkin ise, “Hali hazırda ana sezonda bulunmamızdan dolayı Türkiye'deki olağanüstü halin sona ermesi nedeniyle rezervasyonlarda önemli artışlar beklemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

“TÜRKİYE, BU YIL YİNE ALMAN TURİSTLERİN EN GÖZDE FAVORİLERİNDEN BİRİ” 

Almanya’nın önemli turizm şirketlerinden TUI AG Sözücüsü Susanne Stünckel de Alman turistlerin Türkiye ilgisinin devam ettiğini vurguladı. 

Stünckel, “Bu yıl başından bu yana Türkiye için zaten yüksek rezervasyonlar gerçekleştirdik, OHAL'in kaldırılmasını Alman misafirlerin rezervasyon davranışını hemen etkilemez.” diye konuştu. 
Türkiye’nin Alman turistler için önemine değinen Stünckel, “Genel olarak, Türkiye bu yıl yine Alman turistlerin en gözde favorilerinden biri ve en popüler seyahat destinasyonlarının sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.” ifadesini kullandı. 

“2018 YILI, TÜRKİYE’YE ALMAN TURİST İLGİSİ AÇISINDAN GAYET İYİ GEÇİYOR” 

Avrupa Türk Seyahat Acentaları Birliği (ATURSAB) Başkanı Güner Kızıl ise Türkiye’deki OHAL sürecinin sona ermesinin turizme hemen bir etkisinin olmayacağını ancak ileriki dönemler için olumlu etkilerinin görülebileceğini dile getirdi. 

Almanya’da okulların açılmasının ardından tatilcilerin ülkeye geri dönmeye başlayacağına dikkati çeken Kızıl, ”Son dönemdeki gelişmeler daha fazla daha çok harcama yapan turistin kararını etkileyecektir. Dokuzuncu aydan itibaren çocuksuz tatile giden Almanlar var, okul tatilinin sona ermesi nedeniyle Almanya’ya dönenlerden sonra bu fark edilecektir.” dedi. 

2018 yılının Türkiye’ye Alman turist ilgisi açısından gayet iyi geçtiğini belirten Kızıl, “Uçak koltuğu da satılıyor, oteller de gayet dolu. Burada bence bir sorun yok. Bu yıl 2015 yılındaki Alman turist sayısına yakın bir sayı elde edileceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig de geçen hafta cumartesi günü Alman basınına yaptığı açıklamada, Alman seyahat acentelerinin bu yılki ticari durumlarının iyi göründüğünü ve Türkiye'ye tatile giden Alman turist sayısının 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına yaklaşmaya başladığını ifade etmişti. 

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