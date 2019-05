Türkiye kuru meyvelerin ihraç fiyatlarında da belirleyici olacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu, bu gücümüzün böylesi uluslararası platformlarda dile getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru meyve sektöründe fiyat istikrarının sağlanması için geçtiğimiz yıllarda alım yaptığını hatırlatan Pakdemirli, TMO’nun kuru meyve alımı yapması konusunda çalışmaların yapıldığını, sürdürülebilir bir üretim ve ticaretin sağlanması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.



"KENDİNİZİ SEVİYORSANIZ KURU MEYVE TÜKETİN”



Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’ne misafir konuşmacı olarak katılan ünlü kalp doktoru Mehmet Öz, kongre tarihine geçen bir konuşma gerçekleştirdi.



Sağlıklı bir yaşam için insanın kendisi sevmesi ve kendine iyi bakması, egzersiz yapması, yeterli uyuması ve işlenmiş gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade eden Dr. Öz, katılımcılara sağlıklı kuru meyveler tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.



Ünlü Doktor Mehmet Öz, 21. yüzyıl insanının yaşlanmayı geciktirmek istediğini ve 100 yaşın üzerinde yaşamak istediğini, gıda tüketiminde tercihini buna göre yaptığını dile getirdi. Kuru meyvelerin faydalarını anlatan Öz, "Kuru meyve şeker muhteviyatını dengeliyor, kuru yemiş diyetleri obeziteyi minimize edebiliyor, kolestorole iyi geliyor, kemik gelişimlerinde çok faydalı, kuru meyveyi doğru zaman planlayıp tüketirsen zayıflarsın, kalori değeri tatmin duygusu daha az yiyerek zayıflamış oluyorsun. Ben yaşlı değilim ve de yaşlanmak istemiyorum diyor bu yüzyılın tüketicileri daha uzun yaşamak için neler yiyoruz diye bakıyor insanlar. Kayası, kuru üzüm, incir burada öne çıkıyor. Kuru meyveler ve Tabiki sürdürülebilirlik çok önemli" şeklinde konuştu.



Kuru meyve üreticilerine ve ihracatçılarına da tavsiyelerde bulunan Doktor Öz, sözlerini şöyle tamamladı; "Kuru meyve tanıtımlarımızı duygularımızı da katarak anlatıp tanıtmak tüketimi arttırmalıyız. İnsanlar insan sağlığına uygun, ilaç kalıntısız temiz ürünler yemek yiyorlar ve etiketlerine bakıyorlar. Sosyal medya ile insanları tüketim toplumu haline getirmeliyiz. Üretim yaparken, yaşadığımız dünyayı da temiz tutmamız gerektiğini unutmamalıyız"



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği en üst istişare organı olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (International Nut and Dried Fruit Council-INC)’nde Türkiye’nin Tarım ve Orman Bakanı düzeyinde temsil edilmesinin sektöre büyük güç verdiğini kaydetti.



ALİVRE SATIŞIN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ



Türkiye’nin kuru meyve üretim ve ihracatındaki dünya liderliğini, fiyat politikalarının belirlenmesinde de göstermesi için çaba gösterdiklerini anlatan Celep, “Türkiye’ye yıllık ortalama 1 milyar dolar döviz kazandıran çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden daha fazla döviz kazanmamız için alivre satışların önüne geçmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin ve TMO’nun oyun kuruculuğu ile bu sorunun üstesinden geleceğiz. 2017-18 sezonunda TMO 5 bin ton kuru üzüm alarak Türk üzüm üreticisinin ürününün 4 liradan 6-7 TL bandına taşınmasını sağladı, ülkemiz 100 milyon dolar daha fazla döviz elde etti. Bizim görevimiz ithalatçıların daha ucuza Türk üzümünü almasına aracılık etmek yerine Türk üreticisinin ürününün katma değerli ihracatına aracılık etmek” diye konuştu.



Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, kuru incir ile ilgili sunum yaparken, EİB üyesi Usta gıda firması temsilcisi Miray Usta Olutbay da kuru kayısı ile ilgili bir konuşma yaptı. Dünyada faaliyet gösteren birliklerin temsilcilerinin bir araya geldiği Inter Global Board Meeting toplantısında da EİB’den Ece Tırkaz EİB’nin çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.



Kuru ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği INC Kongresi’ne Türkiye’den Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve 120 sektör temsilcisi katıldı.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Turkish Dried Fruits isimli URGE Projesi katılımcısı 8 firma ilk pazarlama faaliyetini INC Kongresi kapsamında ABD’ye gerçekleştirdi.



Ege İhracatçı Birlikleri’nin, Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğinde hayata geçirdiği, “Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesi”de INC Kongresi’nde açılan stant ile tanıtıldı.



Türk kuru meyvelerinin daha katma değerli şekilde değerlendirilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TMO yetkilileri ile Ege İhracatçı Birlikleri'nde sektör paydaşlarının bir araya gelmesi konusunda da mutabakata varıldı.