Türkiye ette son viraja girdi

Panelde Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Avrupa Genç çiftçiler Konseyi Başkanı Jannes Maes ve Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz katıldı. Panele, et fiyatları ve tarım alanında yapılması gereken çalışmalar damga vurdu. Türkiye’de meraların kullanıma açılması gerektiğini vurgulayan Hacıince, “Türkiye ette son viraja giriyor. Eğer yerli üretimi arttıramazsak et fiyatları düşmez” dedi. Hayvancılık sektörünün Türkiye’de kilitlendiğini söyleyen Hacıince, şöyle konuştu: “Kırmızı et üretimi meraların küçülmesiyle geriledi. Gıda enflasyonu kırmızı ete dayanıyor. Hayvancılıkta yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Çoban bulamıyoruz. Bu ülkede mülteciler olmasa çoban bulamayız. Et ucuzlamaz. Bizim yerli et üretimini arttırmamız lazım. Suyun olmadığı yerde hayvancılık yapan ülkeler var. Bizim mera hayvancılığına geri dönmemiz lazım. Yarın paramız ile Uruguay’dan et alamayacağız. Biz bunu üretmeliyiz. Kendi doğrularımızla o coğrafyaya uygun olarak yetiştirmeliyiz.”

ACİL PROJE

Türkiye’de tarım yapılabilir alanların yok olmaya başladığını dile getiren Hakkı Yıldız, şöyle konuştu: “Topraklarımız yok oluyor. Verimli tarım alanlarının imara açılması, parçalı tarım arazileri, bilinçsiz tarım… Bunlar sektörü çok etkiliyor. Yanlış sulamadan dolayı verimsizlik var. Toprak için hangi gübreyi atacaklarını bilmiyorlar. Eğitim ve insan kaynağı sorunu burada da öne çıkıyor. Tarımı doğru anlamak gerekiyor. İthalat ile bir yere varamayız. Acilen projeler geliştirilmesi gerekiyor.”

Jannes Maes, dünyada genç nüfusun çiftçilik yapmak istemediğini dile getirirken dünya nüfusunun arttığını ve kentleşmenin devam ettiğini anlatan Muharrem Yılmaz, “Daha fazla hazır gıdaya ihtiyaç oldukça orta sınıfta artacak. Dolayısıyla talep hayvansal proteine yönelecek. Tüm bunlar temel gıdanın üretilmesi konusunda uzun dönemli planlamalar gerektiğini gösteriyor. Düzgün işler yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. Hem dünya hem Türkiye’de bu işi geliştirmeliyiz. Ekilebilir alanlar ve su sınırlı. Teknolojinin yardımına ihtiyacımız var. Kıt kaynağı daha verimli kullanarak ihtiyacı karşılamalıyız. Su ve ekilebilir alan bakımından Türkiye dünyaya göre daha şanslı. Ama yeteri kadar üretemiyoruz. Bu sorunu aşmanın yollarına bakmalıyız” dedi.