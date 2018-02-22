"Türkiye, Avrupa'nın 1 numaralı kart pazarı"

BKM'nin ocak ayı kartlı ödeme verilerine göre ocak ayı sonunda Türkiye'de 62,7 milyonu kredi kartı, 133,3 milyonu banka kartı olmak üzere 196 milyon kart kullanılıyor.

Kredi kartı adedinde Avrupa'da en fazla karta sahip İngiltere, banka kartı adedinde ise Almanya'nın önünde yer alarak Avrupa'da en fazla karta sahip ülke konumunu bu yıl da koruyan Türkiye, kart kabul noktasında yaklaşık 2,4 milyon adet kabul noktası ile Avrupa'da en fazla terminale sahip İtalya'nın önünde yer alıyor.

BKM verilerine göre 2017 yılında yüzde 15 artışla sağlıklı bir büyüme gösteren kartlı ödemeler, bu yıl da büyümesine devam ediyor. Geçen yılın ocak ayında 49,9 milyar TL olan kartlı ödeme tutarı, bu yılın ocak ayında yüzde 22 artışla 60,7 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde banka kartlarıyla ödeme tutarı yüzde 44, kredi kartlarıyla ödeme tutarı yüzde 20 artış gösterdi.

OCAKTA İNTERNETTEN ÖDEME 10 MİLYAR TL'Yİ AŞTI



Genç nüfusun artışı ve dijital dönüşümün etkisiyle son 5 yılın en yüksek büyümesini gösteren internetten yapılan kartlı ödemeler ise ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin de desteğiyle 10 milyar TL'yi aştı.

BKM verilerine göre, 2017 yılında yüzde 14,5 olan internetten ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı, bu yılın ocak ayında yapılan ödemelerde yüzde 16,4'lük rekor paya ulaştı.

"Kamu-vergi ödemeleri" sektörü geçen yıl en çok kartlı ödeme artışı görülen sektörlerden birisi olarak kayıtlara geçti. MTV ilk taksitlerinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlarla 3,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 6'sına denk gelen bu tutarın 1,9 milyar TL'si (yüzde 57) internetten yapıldı. Ödemelerin yarısı olan 1,6 milyar TL ise taksitli olarak gerçekleşti. Finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını bütçelerini etkin yönetebilmek için vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

Sevgililer Günü haftasında kuyumculuk sektöründe 365 milyon TL'lik kartlı ödeme yapıldı



BKM verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geçen yıl 1,9 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu yıl bu tutar yüzde 16 artışla 2,2 milyar TL'ye ulaştı.

Sevgililer Günü'nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde 1-7 Şubat haftasına göre yüzde 75 artışla kuyum en fazla artış

gösteren sektör oldu. Aynı dönemde yüzde 15 artışla sağlık ürünleri/kozmetik ve yüzde 10 artışla elektronik eşya sektörü en fazla yükseliş gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Sevgililer Günü haftasında kuyumculuk sektöründe 365 milyon TL'lik kartlı ödeme yapıldı.

Bu üç sektörde yapılan ortalama işlem tutarı ise 226 TL olarak gerçekleşti. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.

"KART KABUL YAYGINLIĞI ARTIRILMALI"



Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında dünyanın birçok ülkesinden önde bulunan Türkiye'nin bu yıl da Avrupa'da birinci sırada yer aldığı belirtti.

Canko, ancak genç nüfusun, ekonomik potansiyelin ve sahip olunan güçlü kartlı ödemeler altyapısı göz önünde bulundurulduğunda hane halkı harcamalarında kartlı ödemelerin daha yüksek bir pay almasının mümkün olduğunu ifade etti.

Kartların vergi gibi kamu ödemelerinde çok önemli bir ödeme aracı olduğunun altını çizen Canko, vergi daireleri, sigorta prim ödemeleri, tapu müdürlükleri, noterler, araç muayene istasyonları ve kamu hastaneleri gibi günlük hayatın her alanında yer alan kamu kurumlarında kart kabulünün daha da yaygınlaşmasının, nakitsiz ödemeler toplumu hedefine büyük ivme kazandıracağını bildirdi.

Canko, ayrıca toplu taşıma ödemelerinin temassız teknolojisi sayesinde dijitalleşmesi ve kazanılan kullanıcı deneyimi sayesinde kartlı ödemelerin diğer nakit yoğun alanlara da nüfuz edebileceğini vurgulayarak, "Bu sayede kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin artması ve banka müşterisi olmayan kesimin finansal sistem içerisine alınması gibi birçok ekonomik ve toplumsal fayda sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.



