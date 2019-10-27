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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

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Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

Gelecek yıl Türkiye'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuar düzenlenecek.

Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2020 yılı Fuar Takvimi belirlendi.  AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gelecek yıl çeşitli alanlarda 450 fuar düzenlenecek. Tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergileneceği bu fuarların 136'sı uluslararası olacak.

Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Martta 81, nisanda 70, mayısta 11 fuar düzenlenecek. Eylülde 36, ekimde 68, kasımda da 51 fuar yapılacak. Söz konusu organizasyonların 193'ünün ev sahibi İstanbul olacak. İstanbul'u 32 fuarla İzmir, 27 fuarla Antalya, 25 fuarla Bursa, 23 fuarla Ankara, 14'er fuarla Adana ve Kocaeli takip edecek.

Tarım ve hayvancılık konusunda 52 fuar, kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu sektörleri, 30 fuarla mobilya ve mobilya yan sanayisi izleyecek. Gıdada 29, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konularında 28, kitap ve süreli yayınlarda ise 20 fuar yapılacak.

Gelecek yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde katılımcının Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak. 16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2020), Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (Saha Expo), SEDEC Türkiye 2020, 48. Ayakkabı ve Çanta Fuarı (SHOEXPO İzmir), 30. İstanbul Sanat Fuarı (ARTIST 2020), TIR-EXPO 2020, 7. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2020) ve 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (Burtarım 2020) yakından takip edilecek etkinlikler arasında yer alacak. 

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