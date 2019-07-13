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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Turkish Cargo, istikrarlı büyümesini sürdürüyor

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Turkish Cargo, istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan global hava kargo markası Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD’nin mayıs ayı verilerine göre; global hava kargo pazarının yüzde 5.1 oranında küçülme gösterdiği sektörde, yüzde 7.1 oranında tonaj artışı sağlayarak önemli bir büyüme gösterdi.

Mega Hub İstanbul Havalimanı’na taşınmasının hemen ardından açıklanan rakamlarla istikrarlı büyümesini devam ettiren başarılı hava kargo markası, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

Asya ve Amerika pazarında rekor büyüme

WACD’nin mayıs ayı bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı.  Bayrak taşıyıcı kargo markası, satılan tonaja göre; Amerika Kıtasında yüzde 34,4 Uzak Doğu Bölgesinde yüzde 19,3 ve Orta Doğu/Güney Asya bölgesinde yüzde 12,2 büyüme başarısı gösterdi.  Marka, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde olumlu sonuçlar elde etti.

Turkish Cargo, istikrarlı büyümesini sürdürüyor
Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiren başarılı marka, 2019 yılında başarıyla gerçekleştirmiş olduğu çift terminal operasyonlarını, Atatürk ve İstanbul Havalimanlarından icra etmektedir. Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo; mevcut uçuş ağında bulunan 300’den fazla destinasyonda, kapasitesini artırmaya devam ediyor.

124 ülkeye hizmet sağlayan başarılı hava kargo markası; geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarlarıyla birleştirerek başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

 

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